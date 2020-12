12:00 Uhr

Bleiben Sie gesund - mehr als nur ein Spruch

Plus Das Angebot der Elisa-Nachsorge sollte genauso wenig als selbstverständlich angenommen werden wie die Gesundheit.

Von Claudia Stegmann

Als vor 20 Jahren die Elisa-Familiennachsorge gegründet wurde, war das Angebot geradezu bahnbrechend in der Region. Endlich hatten Eltern zu früh geborener oder schwer kranker Kinder einen Ansprechpartner, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Mussten sie zuvor alleine zurechtkommen, halfen ihnen jetzt Kinderkrankenschwestern und Sozialpädagogen, sich in den ersten Wochen nach einem teilweise monatelangen Klinikaufenthalt daheim einzugewöhnen. Wie sehr sich manche Familien im Nachhinein eine solche Hilfe gewünscht hätten, zeigen die beiden Fälle aus unserer Region.

Nach 20 Jahren hat sich die Elisa-Nachsorge einen guten Namen in Neuburg und darüber hinaus gemacht. Ihre Hilfe ist nicht mehr wegzudenken – ja sie ist selbstverständlich geworden. Doch man sollte sich – gerade in Zeiten wie diesen – einmal bewusst machen, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Vor allem nicht die Gesundheit.

Ein unheilbar krankes Kind auf die Welt zu bringen, dem nur ein kurzes Leben vergönnt sein wird, ist wohl mit das Schlimmste, das man als Eltern erleben kann. Der Ärger mit dem Handwerker, die Enttäuschung über den geplatzten Urlaub, die Unzufriedenheit mit dem Job – all das hat plötzlich keine Relevanz mehr. Der Focus richtet sich nur noch auf eines: dass es dem Kind so lange wie möglich gut geht. Die Mitarbeiter der Elisa-Familienachsorge helfen dabei – und achten gleichzeitig darauf, dass die Eltern selbst an dieser Aufgabe nicht kaputt gehen.

Gesundheit – so abgedroschen und altbacken es klingen mag: Ohne sie ist das Leben nichts. Gerade an Tagen in diesen, in denen so vieles nicht selbstverständlich ist, sollte man sich dessen bewusst werden. Ausgangssperre um 21 Uhr? Was soll’s! Kontaktbeschränkungen an Weihnachten? Besuch wird nachgeholt! Keine Party an Silvester? Die nächste Feier kommt bestimmt!

In diesem Sinne: Bleiben oder werden Sie gesund. Alles andere wird sich von alleine finden.

