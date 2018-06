18:21 Uhr

Bleiben nach dem WM-Aus jetzt auch die Leinwände aus?

Wer in Neuburg nach wie vor die Fußballspiele überträgt und wer die Fernseher wieder einpackt.

Von Claudia Stegmann

Katerstimmung in Neuburg: Nach dem schockierend frühen Ausscheiden des amtierenden Weltmeisters bei der Fußball-WM in Russland weint am Tag nach dem Desaster von Kasan selbst der Himmel. Auf den Tischen, an denen am Mittwoch noch bangende Fußballfans saßen, sammeln sich traurige Wasserpfützen, die wie die Träume der Nationalelf davonrinnen.

Aus deutscher Sicht ist die Weltmeisterschaft vorbei – und das gut zwei Wochen vor dem Finale am 15. Juli. Ein Desaster für Jogi Löw und seine Jungs, für die deutschen Fußballfans, aber auch für alle Public-Viewing-Veranstalter, die mitunter viel Geld in das Equipment und eventuelle Lizenzgebühren gesteckt haben. Dazu gehört in Neuburg das Café Zeitlos, das am Schrannenplatz die größte Leinwand der Stadt aufgebaut hat. Wird diese jetzt abgebaut? „Nein, die Leinwand bleibt“, versichert Manfred Enzersberger. Wer will, kann dort nach wie vor alle Spiele verfolgen. Mit einem Besucheransturm rechnet der Gastronom jetzt allerdings nicht mehr. „Betriebswirtschaftlich hätten wir uns natürlich gewünscht, dass die Deutschen weiterkommen.“

So sieht es auch Anke Deiml vom Gasthof Neuwirt. „Zwei, drei Deutschlandspiele hätten schon noch gutgetan“, sagt sie. Jetzt bleibt die Leinwand im Innenhof aber erst mal schwarz – zumindest bis zum 10. Juli. Denn das Halbfinale und das Finale werden die Wirtsleute wieder zeigen.

Vor dem Café Ozon konnten Fußballinteressierte ebenfalls die WM verfolgen – und wer will, kann das auch ohne deutsche Beteiligung weiterhin tun. Denn Massimo Pilagatti wird wie geplant alle Spiele zeigen, „wenngleich die Stimmung jetzt natürlich im Keller ist“. Mit großem Ansturm rechnet auch er nicht mehr – höchstens am Wochenende oder zum Finale, und dann auch nur, wenn keine „komischen Mannschaften“ aufeinandertreffen.

Für die Gashi-Brüder ist dagegen die WM passé. Die Leinwand und die Fernseher, die sie zuletzt im Garten des Bootshauses zu den Deutschlandspielen aufbauen ließen, wird es nun nicht mehr geben. Fußball läuft sowohl im Bootshaus als auch im Huba und im Fly nur noch über die fest installierten Geräte – und zwar ohne Ton.

