04.02.2020

Blumen für die Damen

Das Rotary Hilfswerk unterstützt mit der Aktion „Jede Frau eine Rose“ Frauenprojekte in Neuburg. Wohin die Erlöse diesmal fließen

Von Manfred Dittenhofer

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Der Rotary Club Neuburg nutzt die Gelegenheit für seine Aktion „Jede Frau eine Rose“. Bereits im vergangenen Jahr – erstmals durchgeführt – war diese Aktion so erfolgreich, dass die Rotarier sie als zweiten Schwerpunkt in ihrem Jahresprogramm, neben dem Verkaufsstand auf dem Neuburger Christkindlmarkt, etabliert haben.

Bereits 2019 bestellten Unternehmen, Betriebe, Ärzte oder auch der Einzelhandel Tausende von Rosen und verschenkten sie als Ausdruck der Wertschätzung an ihre Mitarbeiterinnen und Kundinnen. Rund 4400 Rosen wurden damals beim Welt-Frauentag verkauft. Der Erlös des Projektes „Une femme, une rose“ wird zu 100 Prozent sozialen Frauenprojekten in der Region Neuburg zu Gute kommen. Ein Teil dessen geht dieses Jahr über die Stadt Neuburg an das Bürgerhaus Ostend und wird für weibliche Jugendliche verwendet. Dieses Projekt, das es bereits gibt, wird von zwei jungen Frauen aus dem Stadtteil geleitet und soll nun ausgeweitet werden.

Speziell für Mädchen aus fremden Kulturkreisen gestaltet sich die Jugendarbeit der Stadt oftmals schwierig. Manche Mädchen trauen sich nicht oder wollen nicht, weil auch Jungs anwesend sind, manche dürfen nicht. Stadtteilmanager Jürgen Stickel will deshalb ein spezielles Angebot nur für Mädchen schaffen. Da kommt die finanzielle Unterstützung für das Projekt gerade recht. An einem speziellen Mädchentag sollen im Stadtteiltreff Gespräche in geschützter Umgebung stattfinden. „Wir wollen im Rahmen eines Frühstücks den Mädchen Gelegenheit geben, die Gesprächsthemen selbst zu bestimmen.“ Spaziergänge und ein WenDo-Kurs, ein Kurs für Frauen und Mädchen zu mehr Selbstsicherheit durch Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, sind geplant. Kooperationspartner sind das Gesundheitsamt und die Beratungsstelle Familie-Eltern-Kinder.

Die Rotarier hoffen auf viele Rosen-Bestellungen. Denn viele verkaufte Rosen bedeuten auch eine große Spende. Die Rosen können via Mail bis zum 24. Februar zum Preis von je 1,90 Euro geordert werden. Die Bestellung erfolgt in Losen zu je zehn Rosen. Ab 500 Stück reduziert sich der Preis auf 1,80 Euro, ab 1000 Stück auf 1,70 Euro je Rose, die bereits einzeln verpackt angeliefert und am Freitag, 5. März, ab 18 Uhr und am Samstag, 6. März, zwischen 7 und 9 Uhr zusammen mit Marketingmaterial ausgeliefert werden. Unternehmen und Institutionen überreichen dann die Rosen selbst an Frauen.

Die Idee hinter der Aktion „une femme, une rose“ geht auf die Zusammenarbeit mit dem französischen Rotary-Partnerclub aus Ensisheim zurück. Dort wird das Projekt bereits seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführt. Über den weiteren Verlauf des Projekts und die teilnehmenden Unternehmen wird auf der Webseite des Rotary Clubs oder auf Facebook (www.facebook.com/rotaryneuburg/) berichtet. Ordern kann man die Rosen per Mail an peter@wiedemann-gbr.de.

Weitere Informationen zur Bestellung gibt es online unter

www.neuburg-donau.rotary.de/#projekt-jede-frau-eine-rose.