vor 34 Min.

Blutspende: 101 Männer und Frauen lassen sich anzapfen

An der ersten Blaulicht-Blutspende-Aktion des BRK beteiligen sich 17 Organisationen. Der Veranstalter ist zufrieden.

Von Alexandra Maier

Premiere geglückt. Bernhard Pfahler, Leiter Organisation beim BRK Neuburg, ist am Freitagabend kurz vor halb acht sichtlich zufrieden. Im Rahmen der Blaulicht-Blutspende-Aktion haben 101 Männer und Frauen jeweils 500 Milliliter ihres wertvollen Lebenssaftes gespendet. Alle Mitglieder der Feuerwehren aus dem Landkreis sowie Vertreter von BRK, Polizei und THW waren zu dieser Spendenaktion aufgerufen. Als Schmankerl winkt für die Blaulicht-Organisation mit den meisten Blutspendern ein Spanferkel für die nächste Grillfeier. „Es war ein voller Erfolg“, sagt Bernhard Pfahler, „ab 15 Uhr bis in den Abend kamen kontinuierlich Blutspender.“

„Mit diesem Sondertermin wollte ich einen Anreiz setzen. Auf der Suche nach einem Spender für das Spanferkel habe ich Bürgermeister Johann Habermeyer angesprochen.“ Er habe sich dann spontan bereiterklärt es zu spenden, so Pfahler weiter.

So lief die Blutspendeaktion bei der Freiwilligen Feuerwehr

Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Karl-Konrad-Straße haben sich die Mitarbeiter des Bayerischen Blutspendedienstes an einem Tisch eingerichtet. Jeder potenzielle Spender erhält einen medizinischen Fragebogen, den er ausfüllen muss. Anschließend folgt eine kleine Blutuntersuchung. Einen Raum weiter misst ein Arzt noch Fieber und den Blutdruck. Gibt er sein Okay, darf Blut gespendet werden. Christoph Bolsinger aus Neuburg ist einer von 101 Blutspendern an diesem Tag. Früher sei er regelmäßig beim Blutspenden gewesen, dann sei es etwas eingeschlafen. „Die Aktion ist eine gute Gelegenheit, es wieder einmal zu tun“, findet Bolsinger, der für die Feuerwehr Neuburg spendet.

Lauter strahlende Gesichter: Bernhard Pfahler vom BRK freute sich über die gelungene Premiere der Blaulicht-Blutspende-Aktion und die Feuerwehren über ihre Preise. Bild: Alexandra Maier

Doch bevor es für ihn auf die Liege geht, muss er kurz warten. Alle Plätze sind belegt. Das Blut von Roland Sager von der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen fließt bereits. „Ich habe schon 37 Mal Blut gespendet“, erzählt er. Hoffnung auf das Spanferkel macht er sich keine. „Dafür sind wir nicht genug, die heute spenden.“ Sager ist mit drei Feuerwehrkameraden nach Neuburg gekommen. Zwei Liegen weiter hat Michael Wiest von der Feuerwehr Heinrichsheim Stellung bezogen. Wiest spendet heute zum ersten Mal Blut und ist etwas blass um die Nase. Besorgt eilt die Mitarbeiterin des Blutspendedienstes herbei, stellt die Liege weiter zurück und lagert seine Beine nach oben. „Geht schon“, wiegelt Wiest ab. „Am Anfang habe ich etwas gemerkt, da war mir schummrig, aber jetzt ist alles in Ordnung“, versichert er. Umgehend kommt eine Ärztin, Wiests Blutdruck ist bei 130. „Alles wunderbar“, so ihre Einschätzung. Der junge Feuerwehrmann darf sich wieder aufsetzen, für ihn gibt es einen Becher Spezi. Er will auf jeden Fall wieder Blut spenden und die Blaulicht-Aktion sei ein toller Anreiz. Wiest war einer von 20 Erstspendern an diesem Tag.

Landkreis beim Blutspenden auf Platz 2 in Oberbayern

Das freut Bernhard Pfahler ganz besonders. „Wir können Erstspender gut gebrauchen, weil Altersstrukturen wegfallen.“ Bis zum 73. Geburtstag können gesunde Menschen, wenn der Arzt zustimmt, Blut spenden.

Insgesamt gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen jährlich 6000 bis 6500 Blutspender. Damit belegt der Landkreis in Oberbayern Platz zwei. Pfahler ist mit der Spendenbereitschaft zufrieden genau wie mit dem Verlauf der Blaulicht-Spenden-Aktion. 17 verschiedene Organisationen haben insgesamt teilgenommen. Die stärkste Mannschaft war mit Heimvorteil die Feuerwehr Neuburg. Sie freut sich über ein Spanferkel, gestiftet vom Zweiten Bürgermeister. „Das kommt von Herzen“, sagt er bei der Übergabe des Gutscheins. Als zweiter Preis gehen 30 Liter Bier an die Feuerwehr Feldkirchen. Und auch die Wehren Karlshuld und Heinrichsheim dürfen 25 beziehungsweise 15 Liter Bier anzapfen. Das BRK erhält zwölf Flaschen Wein und die Feuerwehr Riedensheim darf zum Speisen ins Fastfood-Restaurant.

Die nächste Gelegenheit in Neuburg Blut zu spenden, ist am Montag, 30. September, im Schulgebäude der FOS/BOS Neuburg.

