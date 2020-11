vor 13 Min.

Bluttat in Bittenbrunn: Angeklagte vermindert schuldfähig

In einem der neuen Wohnhäuser in der Eulatalstraße in Bittenbrunn ereignete sich vergangenes Jahr eine Bluttat.

Plus Im Prozess um die 30-Jährige, die in Bittenbrunn ihren Ex-Freund erstochen haben soll, hat die psychiatrische Gutachterin am Landgericht Ingolstadt ausgesagt. Auch die Angeklagte selbst äußerte sich kurz.

Von Dorothee Pfaffel

Ist die Angeklagte schuldfähig? Im Totschlagsprozess um eine 30-Jährige aus Sachsen-Anhalt, die am 23. Dezember vergangenen Jahres ihren 41-jährigen Ex-Freund in seiner Wohnung in Bittenbrunn erstochen haben soll, sagte am Montag eine wichtige Gutachterin aus, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt hat: Verena Klein, Fachärztin für Psychotherapie und Psychiatrie. Es war der sechste Verhandlungstag in diesem Verfahren am Ingolstädter Landgericht.

Tat in Bittenbrunn: Angeklagte hat schwieriges Verhältnis zu Eltern

Die Sachverständige ging zunächst auf die Biografie der Angeklagten ein: Die heute 30-Jährige wuchs als Einzelkind auf, die Eltern stritten sich oft und heftig, bis sie sich schließlich scheiden ließen, als die Angeklagte sechs Jahre alt war. Anschließend hielt sie sich im Wechsel bei Vater und Mutter auf, zog insgesamt elfmal um. Beide Elternteile konsumierten vermehrt Alkohol und hatten immer wieder neue Partner. Heute besteht kein Kontakt mehr zu den Eltern. Den familiären Rückhalt der Beschuldigten beurteilte die Gutachterin dementsprechend als gering. Die Angeklagte schloss die Schule mit Mittlerer Reife ab und begann eine technische Ausbildung. Ihren Arbeitsplatz musste sie später jedoch wegen ihrer Drogensucht aufgeben. Wie schon die Eltern hatte auch die Beschuldigte im Laufe der Zeit mehrere Beziehungen, berichtete die Sachverständige. Die psychologischen Tests ergaben, dass die Angeklagte durchschnittlich intelligent sei. Ansonsten bestätigten die Tests, was auch schon in den Zeugenaussagen deutlich geworden war: Die 30-Jährige sei schnell reizbar, überdurchschnittlich emotional labil, ängstlich, misstrauisch, impulsiv und launisch. Außerdem weise sie narzisstische Tendenzen auf. Das heißt, sie stellt ihre eigenen Bedürfnisse über die fremder Menschen, braucht viel Aufmerksamkeit, ist leicht kränkbar und benutzt andere, um ihren Willen zu bekommen. Auch das deckt sich mit den Aussagen der Zeugen, die sich zur Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer geäußert hatten. Mehrere Zeugen hatten die Partnerschaft als reine „Zweckgemeinschaft“ bezeichnet.

Erster Verhandlungstag am Landgericht im Prozess zur Tat in Bittenbrunn am 23. Dezember 2019. Die Angeklagte ist rechts im Bild, links Verteidigerin Christina Keil. Bild: D. Pfaffel

Die Sachverständige erzählte auch von wiederholten depressiven Episoden der Beschuldigten. Ein traumatisches Erlebnis kam erstmals zur Sprache: Die Angeklagte soll vor einigen Jahren im Ausland vergewaltigt worden sein. Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung sei trotz allem nicht gerechtfertigt, betonte die Expertin. Was man ihrer Ansicht nach bei der Angeklagten allerdings berücksichtigen sollte, ist, wie diese sich durch den Alkohol- und Drogenkonsum verändert habe. Ein Zeuge, der kurz vor der Gutachterin ausgesagt hatte, beschrieb die Angeklagte als „nettes und ruhiges Mädel“ – solange sie nicht unter Drogen stand. „Die Kriterien einer Abhängigkeit sind ohne Zweifel gegeben“, sagte die Fachärztin. Bei der Tat seien verschiedene Aspekte zusammengekommen: Alkohol und Drogen, die Persönlichkeitsstruktur der jungen Frau und ihre problematische Beziehung zum Geschädigten. Sie habe sich wie in einem „goldenen Käfig“ gefühlt, zitierte die Gutachterin die Angeklagte. Der 41-Jährige habe der Beschuldigten zwar ihren Lebensunterhalt finanziert und auch ihre Sucht – er soll sogar eher noch dafür gesorgt haben, dass sie nicht vom Heroin loskam –, doch dafür musste sie bei ihm bleiben.

Landgericht Ingolstadt: Gutachterin spricht sich für Entziehungsanstalt aus

Die Frage nach der Schuldfähigkeit der Angeklagten beantwortete die Gutachterin letztendlich so: Eine Schuldunfähigkeit wegen einer seelischen Störung sei nicht gegeben, wohl aber eine verminderte Schuldfähigkeit. Außerdem ist nach Ansicht der Psychiaterin § 64 des Strafgesetzbuches anwendbar, also die Unterbringung der Beschuldigten in einer Entziehungsanstalt. Die Erfolgsaussichten einer Therapie seien gut, befand die Sachverständige, da die 30-Jährige bereits selbst Maßnahmen für einen Entzug in die Wege geleitet habe, ausreichend kognitive Fähigkeiten besitze und ihre kriminellen Vergehen bisher ausschließlich in Zusammenhang mit der Sucht aufgetreten seien. Die Angeklagte selbst, die seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft sitzt und seitdem keine Drogen und auch keine Substitute eingenommen hat, sagte: „Ich will wieder arbeiten, ich will weiterkommen im Leben und nicht wieder in alte Muster verfallen. An Drogen denke ich überhaupt nicht mehr.“

Die Mutter der Beschuldigten, die eigentlich am Montag aussagen wollte, machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Hauptverhandlung wird am Dienstag fortgesetzt mit den Plädoyers des Staatsanwalts und der Verteidigerin. Das Urteil soll am 27. November fallen.





