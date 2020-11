vor 24 Min.

Bluttat in Bittenbrunn: Prozessauftakt am Landgericht Ingolstadt

Einer 30 Jahre alten Frau wird am Landgericht Ingolstadt der Prozess gemacht. Sie soll in Neuburg-Bittenbrunn ihren Mitbewohner erstochen haben.

Am Landgericht Ingolstadt hat der Prozess gegen eine 30 Jahre alte Frau aus Sachen-Anhalt begonnen. Sie soll kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn ihren Mitbewohner erstochen haben.

Wegen des Verdachts auf Totschlag muss sich jetzt eine 30 Jahre alte Frau am Landgericht Ingolstadt verantworten. Sie soll kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres in einer Wohnung im nördlichen Neuburger Stadtteil Bittenbrunn ihren Mitbewohner erstochen haben.

Der Prozess am Landgericht Ingolstadt ist auf mehrere Tage angesetzt

Es war am frühen Morgen des 23. Dezember gegen 2.30 Uhr, als die damals 29-Jährige aus Dessau in Sachsen-Anhalt selbst die Rettungskräfte verständigte. Sie hatte zunächst noch versucht den Mann wiederzubeleben, den sie erstochen haben soll. Er war zwölf Jahre älter als die jetzt angeklagte und ihr Mitbewohner. Nach dem ersten Ergebnis einer Obduktion war offenbar einer von mehreren Messerstichen tödlich. Er war in der Wohnung an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der Prozess am Landgericht Ingolstadt ist auf mehrere Tage angesetzt. Weitere aktuelle Meldungen folgen im Laufe des Tages. (nr)

