11:30 Uhr

Bluttat in Bittenbrunn: Sie sagt, es war Notwehr

In der Neuburger Eulatalstraße im Stadtteil Bittenbrunn kam es im vergangenen Jahr am Tag vor Heilig Abend zu einer folgenschweren Tat.

Zweiter Prozesstag am Landgericht Ingolstadt gegen eine 30 Jahre alte Frau, die ihren Freund in einer Wohnung in Neuburg-Bittenbrunn erstochen haben soll. Jetzt gab sie über ihre Anwältin eine Erklärung ab.

Am Landgericht Ingolstadt findet der zweite Verhandlungstag gegen eine wegen Totschlags angeklagte Frau statt. Die 30-Jährige soll vergangenes Jahr am Tag vor Heilig Abend ihren Freund in der Wohnung im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn erstochen haben. Da die Frau sich selbst nicht zur Tat äußern möchte, lässt sie durch ihre Anwältin eine Erklärung abgeben.

Darin gibt sie zu, in jener Nacht auf den 41-jährigen Neuburger eingestochen zu haben. Allerdings sei es Notwehr gewesen. Denn angeblich sei der Mann mit einem Messer zuerst auf sie losgegangen. Beide hätten zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss gestanden.

Am Nachmittag des zweiten Prozesstages sollen weitere Zeugen gehört werden. Insgesamt sind in diesem Fall sieben Verhandlungstage angesetzt. (nr)

Das war der erste Prozesstag:





