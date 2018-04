vor 17 Min.

Blutüberströmter 36-Jähriger tot in Schrebergarten gefunden

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts im Fall eines 36-Jährigen, der tot in seinem Schrebergarten gefunden wurde.

Ein Schrebergarten zwischen Friedrichshofen und Gaimersheim ist wohl Schauplatz eines Verbrechens geworden. Nachdem ein 36-jähriger Schichtleiter am Ostermontag nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen ist, machte sich ein Kollege nach Feierabend auf die Suche nach ihm.

Er fand den 36-Jährigen um 17.30 Uhr tot und blutüberströmt in seinem Schrebergarten, wie die Polizei berichtet. Noch in der Nacht nahmen Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Kurz darauf erfolgte die Obduktion der Leiche in München. Der Leichnam wies zahlreiche Stichverletzungen auf. Daher gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Dienstag wurde eine siebenköpfige Gruppe "Schrebergarten" eingerichtet, die nun in dem Fall ermittelt. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter 0841-9343-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ)