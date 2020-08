11:30 Uhr

Bombe auf dem Audi-Gelände in Ingolstadt entschärft

Auf dem Audi-Betriebsgelände am Ruschenweg in Ingolstadt wurde eine Bombe gefunden.

Auf dem Audi-Betriebsgelände in Ingolstadt wurde wieder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Sprengkörper ist inzwischen entschärft. Wie der Einsatz ablief.

Bei Bauarbeiten auf dem Betriebsgelände der AUDI AG am Ruschenweg in Ingolstadt wurde erneut eine amerikanische 70-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Sicherheitskräfte sperrten am Donnerstagvormittag das Betriebsgelände ab. Im Radius von 300 Metern um die Fundstelle lief eine Evakuierung. Rund 650 Menschen mussten vorübergehend ihren Arbeitsplatz oder ihre Wohnung verlassen. Gegen 13 Uhr wurde bekannt, dass die Bombe entschärft ist und gefahrlos abtransportiert wird. Laut der Stadt Ingolstadt begann der Sprengmeister um 12.40 Uhr mit der Entschärfung der Bombe. Um 12.55 Uhr war es geschafft.

Die Rettungskräfte eilen an den Fundort in Ingolstadt. Bild: Heinz Reiß

Fliegerbombe in Ingolstadt: Polizei räumt Büros und Wohnungen

Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei am Donnerstagvormittag auch folgende Straßen: Siemensstraße, Roderstraße, Ruschenweg, Ringlerstraße, Manisa Straße und Hindenburgstraße. Ab 12.30 Uhr wurde zudem die Theodor-Heuss-Brücke gesperrt und der Bahnverkehr eingestellt. Die Straßensperrungen sind inzwischen wieder aufgehoben und die Anlieger dürfen in die Wohnungen und Büros zurückkehren.

Zum Fundort kamen 115 Einsatzkräfte: 85 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr, der Freiwillige Feuerwehren und der Audi Werksfeuerwehr, 18 Polizisten sowie zwölf Rettungskräfte vom Bayerisches Rotes Kreuz und von den Johannitern. Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat wird in Ingolstadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Bereits am 17. August wurde bei den Bauarbeiten eine alte 70-Kilo-Bombe entdeckt. (nr)

