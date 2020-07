00:31 Uhr

Boules auf dem Neuburger Karlsplatz

Stadtmeisterschaft – Anmeldungen online

Am Samstag, 25. Juli, veranstaltet die Stadt Neuburg die 21. offenen Boules Stadtmeisterschaften auf dem Karlsplatz. Beginn ist um 10 Uhr. Coronabedingt sind vor Ort keine Spontananmeldungen möglich. Daher gilt es laut Stadtverwaltung, sich vorab per E-Mail anzumelden. Die Meldungen sind bis Freitag, 10. Juli, an harald.neumeier@neuburg-donau.de zu richten. Die ersten 32 Anmeldungen können berücksichtigt werden.

Eine Voraussetzung zur Teilnahme ist es den weiteren Angaben zufolge, eigenes Spielmaterial – Kugeln, Taube/Schweinchen – mitzubringen. Außerdem müssen Spieler bereit sein, die sechs beziehungsweise sieben Partien bei Erreichen des Halbfinales zu absolvieren.

Jede Mannschaft besteht aus zwei Spielern, Alleinspieler erhalten einen Partner. Der Spielmodus richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften. Jedes Team wird maximal sieben Partien bestreiten, da nahezu alle Platzierungen ausgespielt werden. Die Veranstaltung wird nur bei Dauerregen abgesagt.

In diesem Jahr werden mindestens für die ersten drei Plätze Geldpreise ausgereicht. Für die Plätze danach gibt es wie in den Vorjahren Eintrittskarten des Kulturamts zu Aufführungen im Stadttheater. (nr)