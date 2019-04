21:13 Uhr

Brand auf Bauernhof in Irgertsheim

Freitagabend hat es auf einem Bauernhof in Irgertsheim gebrannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Person wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Irgertsheim hat es am vergangnen Freitag gebrannt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus.

Laut Polizei hatte gegen 22.15 Uhr ein Holzstapel vor dem Anwesen in der Laubenstraße Feuer gefangen. Die Bewohner versuchten ihn mit dem Gartenschlauch zu löschen. Gleichzeitig brannte in der benachbarten Lagerhalle ein dort abgestelltes Sofa. Ein 16-Jähriger zog das an der Sitzfläche brennende Möbelstück ins Freie auf den Hof und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei weiter berichtet. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht. Das Feuer löschte die hinzugerufene Feuerwehr.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro geschätzt.

Zwei dunkel gekleidete Männer wurden gesehen

Die Brandfahnder der Kripo Ingolstadt gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Bevor der Brand ausbrach, wurden in der Nähe des Tatortes gegen 21.45 Uhr zwei männliche Personen, dunkel gekleidet, gesehen. Außerdem wurde die Feuerwehr bei der Anfahrt auf zwei Radfahrer aufmerksam, die in Richtung Pettenhofen unterwegs waren.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt geht davon aus, dass sowohl die Fußgänger als auch die beiden Radfahrer auf den Brand aufmerksam geworden sind und bitten sie deshalb, sich zu melden. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0841/93430 melden. (nr)

