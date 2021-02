vor 34 Min.

Brand in der Gebrüder-Asam-Mittelschule in Ingolstadt

In der Gebrüder-Asam-Mittelschule in Ingolstadt hat es am Dienstag gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag hat es in der Gebrüder-Asam-Mittelschule in Ingolstadt gebrannt. Das Feuer war in einer der Toiletten ausgebrochen.

In der Gebrüder-Asam-Mittelschule in der Maximilianstraße in Ingolstadt ist es am Dienstagmittag zu einem Brand gekommen. Das Feuer war laut Feuerwehr in einer Schultoilette im ersten Stock ausgebrochen. Als die Löschkräfte eintrafen, war die Schule bereits komplett geräumt und alle Personen waren draußen in Sicherheit.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet

Zwei Trupps unter Atemschutz konnten nach Angaben der Feuerwehr das Feuer schnell löschen und verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Klassenzimmer waren vom Feuer nicht betroffen.

Bei dem Feuer in der Schule in Ingolstadt wurde niemand verletzt

Keiner der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte wurde verletzt. Über die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren neben der Polizei zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes und rund 40 Kräfte der Feuerwehr Ingolstadt. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Haunwöhr, Hundszell und Stadtmitte im Einsatz. (nr)

