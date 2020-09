18:30 Uhr

Brandschutz: So viel investiert die Stadt in die Neuburger Parkschulen

Plus Die Stadt Neuburg will rund 264.000 Euro für den Brandschutz von Grund- und Mittelschule im Englischen Garten mobilisieren. Was will sie konkret verbessern?

Als die Reinigungskraft den Rauch im Klassenzimmer bemerkte, war es Juni 2019. Die Frau löste Alarm aus und rund 250 Kinder und 20 Lehrer mussten die Grundschule im Englischen Garten verlassen. Wie sich nur kurze Zeit später herausstellte, hatte ein technischer Defekt im Obergeschoss des Gebäudes Feuer ausgelöst.

Jetzt, mehr als ein Jahr nach dem Brand, will die Stadt rund 264.000 Euro in den Brandschutz beider Parkschulen – Grund- und Mittelschule im Englischen Garten – investieren. Eine Brandmeldeanlage soll dabei eingeführt, eine elektroakustische Anlage, kurz ELA-Anlage, beschafft werden. Bis Ende 2021 sollen die Systeme installiert und betriebsbereit sein. Ein pressantes Projekt, das die Mitglieder des Bauausschusses dem Stadtrat in ihrer jüngsten Sitzung empfehlen.

Veraltete Alarmanlage und zu wenig automatische Rauchmelder

Dem vorausgegangen war ein Brandschutzkonzept, das Johannes Steinhauser, ein Sachverständiger aus Mörnsheim, objektbezogen erstellt hatte. Ziel dieses Konzepts sei es etwa gewesen, mögliche Abweichungen und Mängel zu ermitteln, referierte Dieter Reichstein.

So wurde bei der letzten Baugenehmigung zum Personenschutz eine Hausalarmanlage mit Druckknopfmelder und Alarmierungseinrichtung installiert. In beiden Schulen existieren nur in Teilen automatische Rauchmelder. Kombiniert ist die Hausalarmanlage zudem mit einer ELA-Anlage. Allerdings sei diese veraltet. Und: „Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden.“

Schulen bekommen flächendeckenden Hausalarm

Um die baurechtlichen Mängel und Abweichungen also zu kompensieren, sollen die Schulen mit flächendeckendem Hausalarm ausstaffiert werden, der automatische und nicht automatische Melder umfasst. Bei der sogenannten Hausalarmanlage aber wird Alarm nur innerhalb des Gebäudekomplexes mit Blitzlicht und akustischen Signalen gegeben. Das bedeutet, dass andere alarmauslösende Stellen wie Feuerwehr und Polizei nicht gleichzeitig informiert und alarmiert würden.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg wies in ihrer Stellungnahme zum Brandschutzkonzept deshalb darauf hin, die betreffende Hausalarmanlage als Brandmeldeanlage mit einer Aufschaltung zu einer alarmauslösenden Stelle aufzustocken. „Das hat zwar höhere Kosten zufolge“, sagt Dieter Reichstein, „wird aber dingend empfohlen.“

Dem stimmten die Mitglieder des Ausschusses schließlich zu. Geschlossen gaben sie die Entwurfsplanung zur Ausführung der Maßnahmen frei. Eine Entscheidung, die wohl ebenso dem Umstand geschuldet ist, dass Schuleinrichtungen als Sonderbauten allgemein höheren Anforderungen unterliegen.

Wartungskosten liegen jährlich bei rund 6200 Euro

„Die Schulen kommen uns teuer“, betont auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der Sitzung. Insgesamt belaufen sich die Kosten für Brandmeldeanlage mit Aufschaltung, elektroakustische Anlage und Planung auf 263.757 Euro. Davon entfallen etwa 99.000 Euro auf die Grundschule und 165.000 Euro auf die Mittelschule im Englischen Garten. Die Wartungskosten für beide Anlagen liegen pro Jahr bei etwa 6240 Euro. Sie sollen dem Beschluss zufolge ab dem Haushaltsjahr 2022 im Verwaltungshaushalt eingeplant werden.

Die restlichen Haushaltsmittel sind im Vermögenshaushalt 2021 zur Verfügung gestellt. Zudem ist das Sachgebiet Hochbau beauftragt, den Ingenieurvertrag abzuschließen, um die entsprechenden Planungen für Brandmelde- und ELA-Anlage weiterzuführen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen