Brauen, Naturkosmetik, Baumschnitt

Diese Kurse werden im Haus im Moos angeboten

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Haus im Moos bietet dieses Jahr einige Veranstaltungen an, die sich coronakonform umsetzen lassen. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, kommen noch weitere Kurse dazu. Im Augenblick stehen jedoch folgende Termine fest, die allesamt im Haus im Moos stattfinden:

lSensenmähen und -dengeln für den Hausgebrauch: Bei diesem Anfängerkurs zeigt ein ausgebildeter Sensenlehrer, wie man richtig mit der Sense umgeht. Termin ist Samstag, 15. Mai, von 8 bis 16 Uhr. Die Kosten betragen 70 Euro.

lObstbaumschnittkurs: Obstbäume nachhaltig zu schneiden, ist eine Kunst, die jeder lernen kann. In dem Kurs lernen die Teilnehmer den sogenannten Sommerschnitt. Der Kurs baut auf den Workshop vom Vorjahr auf, kann aber auch von Gartenbesitzern besucht werden, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit Obstbäumen haben. Der Kurs findet am 12. Juni statt – und zwar vormittags von 10 bis 12 Uhr oder alternativ von 13 bis 15 Uhr. Kosten: 25 Euro.

lPflege- und Hausmittel für Babys und Kinder bis zehn Jahre: In diesem halbtägigen Kurs, der sich an Mütter, Tanten und Omas richtet, stellen die Teilnehmerinnen eine Wintergesichtscreme, einen Wundheilbalsam, eine Schlafgut-Körpermilch und einen Erkältungsbalsam für Babys und Kinder her. Außerdem informiert die Referentin über Inhaltsstoffe in käuflicher Kinderkosmetik und die Bedürfnisse junger Kinderhaut. Der Kurs findet am 12. November statt und dauert von 14 bis 18 Uhr. Die Gebühr beträgt 30 Euro inklusive Material.

lGrundkurs Naturkosmetik – Handcreme, Lippenbalsam und Co: In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, mit welchen natürlichen Zutaten zu Hause eigene Pflegeprodukte hergestellt werden können. Am Kurstag werden gemeinsam ein Lippenbalsam, eine reichhaltige Handcreme und eine sahnige Körperpflege hergestellt. Dieser findet statt am 13. November vom 10 bis 17 Uhr. Die Gebühr beträgt 50 Euro inklusive Material.

lGrundkurs Bierbrauen: In Theorie und Praxis erfahren die Teilnehmer die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Bierbrauen. Als Braumethoden werden das Brauen mit Malzextrakt und mit vollem Maischeverfahren sowie das australische Heimbrauverfahren „Brew in bag“ vorgestellt. Im Praxisteil brauen die Teilnehmer dann ein Bier mit reicher Hopfennote, abgestimmt mit feinen Biergewürzen. Nach vier bis sechs Wochen kann das Bier dann zu Hause getrunken werden. Der Kurs findet am 20. November von 9 bis 17 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 50 Euro inklusive Material. (nr)

Alle angebotenen Kurse im Haus im Moos sind auf der Homepage www.haus-im-moos.de ausführlich beschrieben. Anmeldungen für alle Kurse sind über das dort hinterlegte Formular möglich.