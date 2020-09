05.09.2020

Brennender Karton löst Großeinsatz aus

Auf dem Balkon eines Hochhauses in der Max-Peschel-Straße in Neuburg fing ein Karton Feuer. Die Bewohner sind nicht zu Hause. Verletzt wurde niemand. Was war passiert?

Von Manfred Rinke

Einen Großeinsatz der Rettungskräfte hat die Meldung eines Brandes in einem Hochhaus in der Max-Peschel-Straße in Neuburg ausgelöst. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Karton, der auf einem Balkon im vierten Stock stand, Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte die Situation dann schnell unter Kontrolle.

In Neuburg rückten am Freitag gegen 10 Uhr nahezu alle Stadtteilfeuerwehren zu dem Brand im Ostend aus. Von der Schaltstelle an der Sudetenlandstraße war es für die Neuburger Wehr zum Einsatzort nur ein Katzensprung. Markus Rieß, Einsatzleiter und Neuburger Feuerwehr-Kommandant, berichtete, dass im vierten Stock eines der Hochhäuser ein auf dem Balkon stehender Karton Feuer gefangen hatte. Seiner Vermutung nach könnte eine Zigarettenkippe, die auf dem Balkon gelandet war, den Brand ausgelöst haben.

Aus den Stadtteilen wurden nach der Alarmierung die Rettungskräfte vor dem Hochhaus zusammengezogen. Rettungs- und Notarztwagen, Polizeiautos und am Ende auch zwei Polizeibeamte auf ihren Dienstfahrrädern eilten zum Brandort. Dort hatte die Feuerwehr bereits ganze Arbeit geleistet.

Wie Markus Rieß erzählte, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen, weil sich die Bewohner im Urlaub befinden. Einem Nachbarn war es bis dahin fast schon gelungen, den Brand zu löschen. Er hatte, wie der Feuerwehr-Kommandant sagte, einige Kübel Wasser auf den Balkon geschüttet „und einmal auch einen Volltreffer gelandet“. Die restliche Arbeit erledigte dann die Feuerwehr.

Zu Schaden kam bei dem Großeinsatz niemand. Auch der Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten, da die Balkontüre nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wer den Brand letztlich ausgelöst hat, wird nun die Polizei versuchen zu ermitteln.

Themen folgen