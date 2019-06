08.06.2019

Brücke in Bittenbrunn gesperrt

Kraftwerk wird ertüchtigt. Welche Arbeiten anstehen

Unmittelbar nach Pfingsten startet Uniper die Ertüchtigungsarbeiten an den beiden Betriebsbrücken des Bahnstromkraftwerks Bittenbrunn. Dies teilte die Firma Uniper in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst wird die Baustelle mit entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Arbeiter abgesichert. Unter anderem werden extra Geländer, Rettungsringe, Rettungswesten und Absturzsicherungen sowie ein Arbeitskorb am Kran für Arbeiten über der Wasserfläche eingerichtet. Die Bahnstromerzeugung bleibt von den Bauarbeiten unbeeinträchtigt und läuft ohne Unterbrechung weiter. Eine Woche später, ab Montag, 17. Juni, beginnen die eigentlichen Arbeiten zunächst am sogenannten Unterwasser-Bediensteg über dem Auslauf der drei Turbinen des Kraftwerks. Die Ertüchtigungsarbeiten auf der Unterwasserseite sollen, sofern keine Behinderungen durch Hochwasser eintreten, in der zweiten Julihälfte beendet sein. Geplant ist nach entsprechender Einrüstung zunächst die komplette Reinigung der 54 Meter langen und gut 4,5 Meter breiten Betonkonstruktion und Kranschienen einschließlich der Entwässerungsabläufe mittels Hochdruckreiniger von Bewuchs, Vogelkot und Ähnlichem; das gesamte Strahlgut wird aufgefangen und entsprechend der Umweltschutzrichtlinien ordnungsgemäß entsorgt. Anschließend werden in erster Linie alterungsbedingte, schadhafte Betonflächen auf und unter dem Bediensteg repariert sowie die dauerelastischen Fugendichtungen erneuert. Diese Arbeiten werden keinerlei Auswirkungen auf die freie Benutzung der Wehrbrücke über die Donau durch Fußgänger und Fahrradfahrer auf der Stauhaltungsseite haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Anders sieht es dann bei den Arbeiten im Oberwasserbereich an und auf der knapp 150 Meter langen und 4,5 Meter breiten Wehrbrücke über die Donau aus. Sie sollen etwa Mitte August beginnen. Hier wird zum einen der Arbeitsbereich auf der Brücke als Art „Wanderbaustelle“ abschnittsweise abgesperrt, sodass die für Fußgänger und Radfahrer nutzbare Passage über die Brücke in dem jeweiligen Abschnitt sehr beschränkt ist. Radfahrer werden daher dringend gebeten, im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme ihre Fahrräder das kurze Stück über die Brücke zu schieben.

Zum anderen kann es auch immer wieder zu kurzzeitigen Komplettsperren des Donauübergangs kommen, um die Arbeiten vor Ort in der entsprechenden Qualität ausführen zu können. Dies dient zudem dem Schutz sowohl für die Arbeiter als auch für die Passanten. Grundsätzlich bleibt die Brücke aber am Wochenende zwischen 19 Uhr abends und sechs Uhr morgens für den Publikumsverkehr offen.

Die Ertüchtigungsarbeiten an der oberwasserseitigen Betriebsbrücke sind im Zeitraum Mitte August bis maximal Ende September 2019 vorgesehen. Über den genauen Termin für diese Arbeiten wird Uniper zeitnah informiert. Wie am Unterwasser-Bediensteg sind auch am Oberwasser-Brückenbauwerk umfangreiche Reinigungsarbeiten mittels Hochdruckreiniger vorgesehen sowie fachgerechte Ausbesserungen von altersbedingten Schäden an Betonflächen auf und unterhalb der Brückenkonstruktion und an den Baukörpern und Armierungen. Ebenso werden die dauerelastischen Fugendichtungen erneuert und ein neues Fahrbahn-Entwässerungssystem installiert.

Für die Ertüchtigung der beiden Bittenbrunner Brückenbauwerke investiert Uniper insgesamt rund 400.000 Euro.

Das Donaukraftwerk Bittenbrunn im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ging 1969 als zweites von fünf Laufwasserkraftwerken an der Donau zwischen der Lech-Mündung und der Paar-Mündung bei Vohburg in Betrieb. (nr)

