12:41 Uhr

Bub (7) klaut Grablichter, um Bruder eine Freude zu machen

In Eichstätt sind eine ganze Reihe von Grablichtern verschwunden.

Er nahm 60 Grablichter mit: Nun kam der Bub mit seinem Vater zur Polizei und nannte einen rührenden Grund für die Diebstähle.

Eine Serie von Grablichterdiebstählen auf dem Eichstätter Friedhof ist aufgeklärt. Verantwortlich ist ein siebenjähriger Bub. Er hatte, so meldet es die Polizei, seinem Bruder mit den Lichtern eine Freude machen wollen. Seit Ende Oktober waren auf dem Friedhof immer wieder Kerzen verschwunden. Insgesamt hatten sich neun Grabbesitzer bei den Beamten gemeldet.

60 Grablichter in der Nähe des Eichstätter Friedhofs in einem Versteck

In der Nähe des Friedhofs waren dann allerdings knapp 60 Grablichter gefunden worden, die offenbar auch von dort entwendet wurden. Der Siebenjährige hatte sich letztlich selbst seinem Vater anvertraut, der dann zusammen mit seinem Buben auf der Inspektion erschien. Als die Polizei das Kind fragte, warum er das gemacht habe, gab der Kleine an, er habe mit den Lichtern seinem jüngeren Bruder eine Freude machen wollen. Der hat ganz offenbar Kerzen gerne. Die Lichter-Sammlung hatte die Polizei in einem Versteck hinter einer Mauer gefunden. (nr)

