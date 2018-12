15.12.2018

Buben werden weiter vermisst

Die zwölf- und dreizehnjährigen Neuburger sind seit Mittwochnacht verschwunden. Die Polizei geht jedem Hinweis nach

Nach wie vor vermisst werden die zwei Buben aus Neuburg, die sich, wie berichtet, Mittwochnacht unbemerkt aus den Wohnungen der Eltern geschlichen haben. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion in Neuburg sagt, gehen eine Vielzahl an Hinweisen ein. Ein entscheidender war bislang aber noch nicht dabei.

Nach wie vor geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem dreizehnjährigen Leon Bitiq und dem zwölfjährigen Martin Mändl um zwei Ausreißer handelt. Momentan gebe es aber noch keinerlei Anhaltspunkte, wo sich die beiden aufhalten könnten. Offen ist deshalb auch, ob sich die beiden Jugendlichen noch im Landkreis aufhalten. „Wir sind intensiv dran und gehen jedem Hinweis aus der Bevölkerung nach“, heißt es von der PI Neuburg. Die Hinweise kämen erfreulicherweise in großer Zahl an, nachdem seit Donnerstag auch in den sozialen Netzwerken auf die Vermisstensuche hingewiesen wurde. „Wir hoffen, dass wir sie bald auffinden werden“, sagt der Polizeisprecher.

Nach wie vor bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und hofft auf Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Buben. Leon Bitiq ist ungefähr 1,60 Meter groß, kräftig und mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Winterjacke bekleidet. Martin Mändl ist ungefähr 1,70 Meter groß, schlank und trägt eine graue Jacke und eine schwarze Trainingshose. (nr)

Mögliche Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Jugendlichen bitte an die Telefonnummer 08431/67110 weitergeben.

