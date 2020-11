17.11.2020

Buch über Margret Habermeier: Das fromme Mädchen aus Unterstall

Seitlich am Chorraum der Unterstaller Pfarrkirche St. Magnus erinnert eine Gedenktafel an Margret Habermeier.

Plus Bergheims ehemaliger Pfarrer Michael Sauer hat das Leben der Margret Habermeier veröffentlicht. Die Unterstallerin lebte Mitte des 19. Jahrhunderts und litt an einer damals rätselhaften Krankheit.

Von Andrea Hammerl

Eine schlichte Gedenktafel, seitlich angebracht im Chorraum der Unterstaller Pfarrkirche St. Magnus, erinnert an Margret Habermeier, die 1875 im Alter von nur 20 Jahren gestorben war. Ihr Schicksal hatte ihr jüngerer leiblicher Bruder Franz Xaver, der als Benediktiner-Bruder Gottfried Habermeier OSB hieß, im Jahr 1910 handschriftlich aufgezeichnet. Pfarrer Michael Sauer hat nun diese im Diözesanarchiv in Eichstätt verwahrten Aufzeichnungen mit Kommentaren sowie Vor- und Nachwort versehen und als Buch mit dem Titel „Eine geistliche Perle“ herausgegeben.

Die Gedenktafel hatte der frühere Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bergheim-Unterstall-Joshofen vom Boden an die Wand des Altarraums verlegen lassen, nachdem ihn der damalige Mesner auf die junge Frau aufmerksam gemacht hatte, deren sterblichen Überreste dort liegen.

Was allerdings nicht darauf zurückzuführen ist, dass Margret Habermeier nach ihrem Tod in der Kirche bestattet wurde, sondern vielmehr dadurch entstand, dass die Unterstaller Pfarrkirche 1950 gedreht und ein neuer Chorraum an der Westseite angebaut wurde. Dort befand sich das Familiengrab der Habermeiers, die alle umgebettet wurden und nun wieder außerhalb der Kirche auf dem Friedhof liegen – bis auf Margret, die im neuen Altarraum beigesetzt wurde.

Margret Habermeier litt an Krämpfen und Schüttelleiden

Bis in die 1930er Jahre sei die Erinnerung an sie noch sehr lebendig gewesen, ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ist sie jedoch in Vergessenheit geraten, was Sauer mit dem Zeitgeist erklärt. Denn Margret Habermeier hatte ein ungewöhnliches Schicksal. Fast die Hälfte ihres Lebens litt sie an Krämpfen und so genanntem Schüttelleiden, was es ihr schließlich unmöglich machte, ihrer Mutter im Haushalt oder bei Näharbeiten zu helfen. Stattdessen unterrichtete das tiefgläubige Mädchen ihre Geschwister im Katechismus, und wirkte als gute Seele der Familie.

Pfarrer Michael Sauer hat die Aufzeichnungen von Margret Habermeiers Bruder als Buch herausgegeben. Bild: Andrea Hammerl

Bruder Gottfrieds Aufzeichnungen sind flüssig zu lesen und geben interessante Einblicke in das Leben einer kinderreichen Landwirtsfamilie im 19. Jahrhundert, in der der Glaube eine große Rolle spielte, die Eltern streng, aber liebevoll waren und jedes der Kinder seine Aufgabe hatte.

Die Familie aus Unterstall schützte Margret Habermeier

Begonnen hat ihre rätselhafte Erkrankung im Alter von neun Jahren. Im Traum, so erzählte sie, war ihr mehrmals eine arme Seele erschienen und hatte um Rettung vor dem Fegefeuer gebeten. Margret sagte den Eltern, sie müsse daher großes Leid auf sich nehmen, was Pfarrer und Eltern als Kinderträume abtaten.

Pfarrer Michael Sauer transkribierte die Aufzeichnungen von Habermeiers Bruder mithilfe eines Verwandten. Bild: Andrea Hammerl

Doch das kleine Mädchen begann von da ab zu kränkeln und hatte Ekstasen, Krämpfe und Stigmata (rote Flecken an Händen, Füßen und seitlich am Körper), die als Wundmale Christi gedeutet werden). Die Familie versuchte, sie vor allzu viel Aufmerksamkeit zu schützen, konnte jedoch nicht verhindern, dass sich einmal ein Bezirksarzt aus Neuburg in Abwesenheit der Eltern Zutritt verschaffte und die Kranke als hysterisch abtat.

Die Nachfahren der Familie Habermeier sehen das Buch mit gemischten Gefühlen. Zunächst freute sich Maria Habermeier-Braun mit Pfarrer Sauer, weil er „so viel Euphorie für die Geschichte entwickelt hat“. Die Aufzeichnungen ihres Urgroßonkels Franz Xaver Habermeiers, des Bruders von Margret Habermeier, habe sie natürlich auch sehr interessiert.

Schließlich sei das Familien- sowie Heimatgeschichte und zeige, wie die Menschen damals lebten. Außerdem gefalle ihr, wie freimütig der Benediktiner erzählt, welch ein Lausbub er selber gewesen sei.

Soll Margret Habermeier selig gesprochen werden?

Eine Seligsprechung aber, wie sie Pfarrer Sauer in Kommentaren und Nachwort anregt, will die Familie keinesfalls vorantreiben. Im Gegenteil: „Wir achten den Wunsch von Margrets Eltern und Geschwistern“, erklärt Maria Habermeier-Braun, die ihrem kürzlich verstorbenen Onkel Anton Habermeier versprochen habe, „dass die Geschichte nicht breitgetreten wird“. Margrets Familie habe schon damals versucht, kein Aufhebens um die kranke Tochter zu machen, um sie zu schützen. „Sie waren sehr vorsichtig“, weiß sie. Auch in den folgenden Generationen wurde nicht viel über Margret gesprochen.

„In unserer Familie ist sie in Erinnerung als ein sehr lieber, fürsorglicher Mensch, der sehr viel mitgemacht hat“, sagt Maria Habermeier-Braun. Besonders ihren Geschwistern soll sie sehr nahegestanden haben. „Wenn es der Familie wichtig gewesen wäre, Margret selig sprechen zu lassen, dann hätten sie das damals betrieben. Sie hatten genügend Verwandte in den entsprechenden Positionen“, spielt sie auf Bruder Gottfried und dessen Nichten, die Ordensschwestern waren, sowie weitere Theologen an.

Das Buch „Eine geistliche Perle – Das Leben der Margret Habermeier, aufgezeichnet von Bruder Gottfried Habermeier OSB“, Herausgeber ist Pfarrer Michael Sauer, erschienen im Christiana-Verlag, ISBN 978-3-7171-1327-0, 6,95 Euro.

