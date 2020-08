00:32 Uhr

Buddeln, graben, bauen

Voller Körpereinsatz war gefragt bei der Aktion des IRMA-Ferienprogramms. Mit Biologe Norbert Model gruben die Kinder zum Grundwasser und bauten einen Flusslauf

Von Andrea Hammerl

„Achtung Erdmännchen!“, ruft Luzia. Und schon fliegen feuchte Erdklumpen in hohem Bogen aus dem bereits 80 Zentimeter tiefen Loch im Moorboden. Der neunjährige Benedikt nimmt die Aufgabe, im Irma-Ferienprogramm am Haus im Moos nach Wasser zu graben, offenbar sehr ernst und wird von den anderen zu Vor- beziehungsweise Rücksicht gemahnt. „’Vorsicht sagen’ hilft nicht bei Erdmännchen“, kommentiert Biologe Norbert Model lachend, denn Benedikt katapultiert munter weiter Erde hinter sich. In etwa einem Meter Tiefe ist im Donaumoos das oberflächennahe Grundwasser zu erwarten, vergangene Woche mussten die Ferienprogrammkinder jedoch zehn Zentimeter tiefer graben. „Nach den Regenfällen wird es wohl wieder auf einen Meter angestiegen sein“, prophezeit Model und wird Recht behalten. Zunächst aber treibt er seine Buddelmannschaft an, denn Punkt zwölf Uhr Mittag erwartet der Wirt vom Rosinger Hof alle zum Mittagessen. „Bei mir gibt es Käsespätzle“, verrät Luzia, für welches der beiden Gerichte – darunter stets ein vegetarisches – sie sich entschieden hat.

Während die Älteren der Gruppe mit Spaten und Schaufel in die Tiefe graben, baut Ferienjobberin Vanessa Kaufer mit den Jüngeren einen circa 15 Zentimeter tiefen Flusslauf, der von einer leichten Anhöhe hinunter in den unten liegenden Tümpel führen soll. Der ist zwischenzeitlich für die drei Jungen viel interessanter als der geplante Flusslauf. Sie gehen auf Froschfang, denn im Schilf quakt es verdächtig. „Psst“, macht Sean, „du verscheuchst uns die Frösche“. Vorsichtig setzt er Fuß vor Fuß und schleicht sich langsam an. „Wir haben schon zwei Frösche gefangen“, erzählt Samuel stolz und fischt zwei Jungfrösche, knapp dem Kaulquappenalter entkommen, aus dem Eimer. „Die stellen sich nur tot“, erklärt er. Auf seiner Handfläche scheinen sich die Tiere dagegen wohler zu fühlen.

Während sie Sand aus dem entstehenden Flussbett schaufelt, merkt Yuna beiläufig an, „die Jungen haben uns im Stich gelassen“. Es klingt, als sei sie nicht sonderlich traurig darüber. Zumal die 15-jährige Vanessa nicht nur beaufsichtigt, sondern auch mal mit anpackt. Mittlerweile ist der Bau schon gut vorangeschritten, erste Tests mit Wasser können erfolgen. Lea und Eva tragen Eimer mit Wasser hinauf und gießen es in die Rinne, die weiter unten von Brettern blockiert wird. „Staudamm erfolgreich gebaut“, jubelt Lea gleich darauf, als sich das Wasser vor den Brettern sammelt. Vielleicht ist es ihr Erfolgserlebnis, vielleicht werden die Frösche auch langsam langweilig – jedenfalls beschließen die Jungen, sich doch wieder am Flussbau zu beteiligen. Einig sind sich alle, Jungen wie Mädchen, dass es draußen am Schönsten ist, viel schöner als beim Basteln in der Werkstatt an den Regentagen zu Wochenbeginn.

Auch die andere Gruppe meldet Vollzug. Wie von Model erwartet, sind sie schon früher als vergangene Woche, nämlich in 95 Zentimetern Tiefe, auf Wasser gestoßen. Das Loch füllt sich mit schlammiger Brühe, aus der Luzia Proben nimmt. „Für die Laboruntersuchung“, erklärt sie ernst. Um Models Mundwinkel zuckt es. Ob ein Laborbesuch vorgesehen ist? „Heute Nachmittag gehen wir auf Schatzsuche, damit sind wir vollauf beschäftigt“, antwortet er. Doch Sarina, Pius und Luzia geben nicht auf. „Ich habe auch ein Mikroskop daheim“, erzählt Sarina, und bettelt, „können wir nicht mal Pause machen?“. Die Mädchen sind sogar bereit, die Mittagspause zu kürzen. Wofür sich Model offen zeigt. „Bei mir geht es sowieso ohne Pause durch“, meint er lachend.