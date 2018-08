vor 38 Min.

Bücherturm bekommt kühlende Folie verpasst

Am Neuburger Bücherturm wurde eine spezielle Folie angebracht, die für Abkühlung sorgen soll. Im Sommer steigt das Thermometer hier auf über 30 Grad. Bis zu zehn Grad kälter soll es dank der neuen Folie nun werden.

Bei den hochsommerlichen Temperaturen steigt das Thermometer in den Glasbau auf über 30 Grad. Eine Klimaanlage gibt es nicht. Was stattdessen helfen soll.

Von Philipp Kinne

Wer konzentriert ein Buch lesen möchte, der braucht einen kühlen Kopf. Dass daran bei Temperaturen jenseits der 30 Grad nicht zu denken ist, ist klar. Doch die herrschten zuletzt im Neuburger Bücherturm. Über 30 Grad zeigte das Thermometer. Nun soll eine spezielle Folie auf den Glasfassaden des Turms für Abkühlung sorgen.

Seit der Eröffnung des Bücherturms gebe es zwei Probleme, sagt Hermann Mayer, der sich um das städtische Gebäudemanagement kümmert: den Sommer und den Winter. Denn wenn es besonders kalt oder heiß ist, merke man das im Glasbau schnell. Gegen die Kälte helfen Heizkörper – doch was tun gegen die Hitze? Eine Klimaanlage sei schon beim Bau nicht vorgesehen gewesen, erklärt Mayer. Sie nun nachträglich zu installieren sei viel zu teuer. Auch das Verdunkeln von außen sei beim Bücherturm keine Option. Zum einen sei das aufgrund der runden Form des Gebäudes schwierig, zum anderen solle der Turm von außen einsehbar bleiben.

Deswegen kommt nun eine spezielle Folie zum Einsatz, die am Dienstag für rund 15000 Euro angebracht wurde. Sie filtert die UV-Strahlung aus der Sonne und soll so für Abkühlung sorgen. „Wir hoffen, dass es etwas nutzt“, sagt Bibliotheksleiter Ralph Zaffrahn. Denn bei den anhaltend heißen Temperaturen blieb auch die Kundschaft aus, von den Strapazen für die Mitarbeiter ganz zu schweigen.

Eine ähnliche Folie wurde vor rund vier Wochen auch schon am Bürgerhaus im Ostend angebracht. Die ist – anders als am Bücherturm– so verspiegelt, dass man von außen nicht hineinsehen kann. Der Effekt dort sei ähnlich wie bei einer Sonnenbrille. Im Ostend sei die Folie ein voller Erfolg, sagt Mayer. „Die Mitarbeiter sprechen von gefühlten zehn Grad Unterschied.“

Themen Folgen