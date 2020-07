vor 19 Min.

Bürgel am Bücherturm: Neuburg hat ein neues Fahrraddomizil

Die Stadt fördert die Radmobilität und installiert einen Abstellplatz am Neuburger Bücherturm – modern und überdacht. Wie kam's dazu?

Vorbei am Fürstgartencenter, den Bücherturm links liegen gelassen, da reihen sich seit einiger Zeit neue Stellplätze für Fahrräder. Moderne Bügel, acht Stück, in Anthrazit – und sogar überdacht. Wie der städtische Sprecher Bernhard Mahler erklärt, seien sie aus einem Ideenwettbewerb hervorgegangen, den die Stadt im vergangenen Jahr ausgelobt hatte. Nun ist der Parkplatz für alle Radler in und um Neuburg zugänglich.

Ein überdachter Parkplatz für Fahrräder am Bücherturm: Trocken und zentral

Viele Ideen, Anregungen und Überlegungen sind damals eingegangen bei diesem Wettbewerb. Eine davon sei es gewesen, erzählt Bernhard Mahler, mehr innerstädtische und „gute“ Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Dieser Wunsch bezieht sich vor allem auf sogenannte Bügel, neben die Menschen ihr Rad lediglich abstellen, es vielleicht leicht anlehnen müssen, um es abschließen zu können.

Mit genug Abstand also, ohne Ständer, Klemmen oder sonstigem Schnickschnack. Von diesen Bügeln seien in der Vergangenheit „Dutzende“ im Stadtgebiet eingerichtet worden. Allerdings nicht überdacht.

Diesem Anliegen hatte sich dann Stadtbaumeister Dieter Reichstein angenommen. Nur wenige Schritte neben dem Bücherturm setzte er zusammen mit seinem Team im Frühsommer die Parkanlage für Fahrräder baulich um.

Fahrradfahren in und um Neuburg: Die Stadt soll attraktiver werden

Seit kurzem ist sie fertig und kann benutzt werden. Von Besuchern zum Beispiel, die in der Innenstadt bummeln möchten, von Leuten, die in der Nähe arbeiten, von Menschen, die einkaufen und vielen anderen. „Sie bietet für alle eine gute Gelegenheit, das Fahrrad abzustellen“, bilanziert Bernhard Mahler. Gekostet hat diese Maßnahme insgesamt 22.000 Euro – Aspekte wie die Platzumgestaltung, das Fundament, die Bügel, aber auch das Dach sind dabei inbegriffen.

Dass Fahrräder trocken und zentral abgestellt werden können, ist grundsätzlich ein Puzzlestück beim Lösen von Klimaproblemen. Für viele ist es eine Prämisse, auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch Bernhard Mahler bekräftigt, dass es sich bei dieser neuen Anlage in Neuburg um einen wichtigen Baustein handelt, der das Fahrrad in Neuburg noch attraktiver machen soll.

