Bürger diskutieren über Nachhaltigkeit

An der KU Eichstätt findet eine Diskussion zu Klima- und Umweltschutz statt. Beteiligen kann sich jeder. Auch der frühere Bundesminister Klaus Töpfer ist angekündigt

Wenn freitags auf der ganzen Welt hunderttausende Menschen auf die Straße gehen, dann sind es die Schüler, die vorweglaufen. Sie sind die Speerspitze der Klima- und Umweltschutzbewegung, die inzwischen fast alle Gesellschaftsschichten erreicht hat – natürlich auch die Universitäten. An der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt findet deshalb am Samstag, 9. November, das „Zukunftsforum Klima & Nachhaltigkeit“ statt. Dort können die Besucher über einen umweltbewussteren Alltag oder mehr Klimaschutz für die Region diskutieren und sich über Forschungsprojekte informieren.

Einer der Gäste des Zukunftsforums wird der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer ( CDU) sein. Die Veranstaltung mit ihm beginnt um 13 Uhr. Töpfer wird die erste Rede des Tages zum Thema „Nachhaltige Entwicklung des Klimawandels – was können wir tun?“ halten. Der Rat, den er seinen Zuhörern geben möchte, ist, nicht zu resignieren, sondern anzupacken.

Im Anschluss an seine Rede wird er gemeinsam mit Vertretern aus der Forschung von KU und THI an einer Diskussion teilnehmen. Ebenfalls Teil der Runde wird Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) sein. Fünf Workshops schließen sich an die Diskussionen an. Sie werden sich mit Zukunftsvisionen, Nachhaltigkeit und den Kommunen in der Region beschäftigen.

Teilnehmen können hier nicht nur Mitarbeiter und Studenten der KU. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren.

„Mensch in Bewegung“ ist ein gemeinsames Projekt von KU Eichstätt und der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI), das dem Wissensaustausch in den Themenfeldern innovative Mobilität, digitale Transformation, nachhaltige Entwicklung und bürgerschaftliches Engagement dienen soll. Gemeinsam mit dem Regionalmanagement der Region 10 veranstaltet das Projekt die „Tage der Nachhaltigkeit“, zu denen das Zukunftsforum gehört.

Die Reihe umfasst noch rund 20 weitere Veranstaltungen, die vom 2. bis 9. November an verschiedenen Orten in der Region 10 stattfinden. Der gesamte Zeitplan steht auf der Website von „Mensch in Bewegung“. (cup)

Beginnen werden die Workshops um 15.30 Uhr. Wer mitmachen möchte, sollte sich im Internet unter www.mensch-in-bewegung.de oder telefonisch unter der Rufnummer 08421/9321988 vorher anmelden. Wenn noch Plätze frei sein sollten, kann man auch noch spontan teilnehmen.

