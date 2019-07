vor 18 Min.

Bürgerfest in Ingolstadt heute: Programm, Zeitplan, Anfahrt

Am Freitag und Samstag werden beim Bürgerfest 2019 in Ingolstadt rund 150.000 Gäste erwartet. Hier gibt es die Infos zu Progamm, Anfahrt oder Sicherheit.

An diesem Wochenende startet das Bürgerfest in Ingolstadt, das mit seinem Programm auch 2019 wieder eine große Party wird. Alle Infos zu Programm, Zeitplan und Anfahrt.

Heute startet der zweite Tag beim Bürgerfest in Ingolstadt. Die Innenstadt wird auch dann wieder so voll sein, wie lange nicht mehr. Alle zwei Jahre ist die XXL-Sause bei der auch heuer – bei der inzwischen 27. Ausgabe – um die 150.000 Besucher erwartet werden. Geboten ist einiges und manches Neue. So kann man sich an der Donau im „Up Stream Surfing“ ausprobieren oder mit einer Aussichtsgondel ganz hoch hinaus fahren. Hier ein kleiner Überblick über Programm, Anfahrt und Sicherheit.

Bürgerfest in Ingolstadt: Termin heute

Das Bürgerfest startete gestern, am Freitag, um 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung auf der großen Bühne am Rathausplatz übernahm dann um 19 Uhr Oberbürgermeister Christian Lösel. Heute, am Samstag, geht es schon um 12 Uhr los. Das Bühnenprogramm beginnt um 15 Uhr, das letzte Lied wird um 1 Uhr verklungen sein. Schankende ist dann um 2 Uhr.

Programm beim Ingolstädter Bürgerfest 2019: Was ist heute wo geboten?

Auf den verschiedenen Bühnen wird es an den beiden Party-Tagen über 200 Auftritte verschiedenster Künstler und Gruppen geben. Musikalisch reicht das Spektrum von Rock bis zur traditionellen Volksmusik. Die großen Bühnen sind am Kreuztor, am Paradeplatz, am Rathausplatz und in der Donaustraße. Dazu gibt es die Bühnen im Schloss, am Theaterplatz, dazu die DJ Area am Theaterbusparkplatz. Auch am Poppenbräu in der Theresienstraße wird wieder aufgelegt. Karibische Stimmung wird es am Donau-Ufer bei Reggae und Dub geben. Schließlich gibt es drei IN-KULT-Bühnen (Neue Welt, bei der Post und im Zehenthof).

Gibt es beim Bürgerfest in Ingolstadt Programm für Kinder?

Die kleinen Bürger haben auch viele Möglichkeiten. In der Kulturzeit in den Arkaden gibt es buntes Kunst- und Kreativangebot. Der Zauberer Sven Catello ist wieder auf seinem Segway unterwegs. „Dacapo“ lässt ein Meer von Seifenblasen durch die Luft schweben. Das internationale Schauspielerinnen-Trio „The Clowns“ führt lustige und akrobatische Kunststücke vor. Die Kunst und Kulturbastei hat bei der Neuen Welt alles unter das Motto „Wasser“ gestellt. Dort soll an beiden Tagen auch ein großes, blaues Straßenbild entstehen. Außerdem macht „Toggo“ bei seiner Städtetour Halt im Klenzepark. Kinder können dort den Helden der „Toggo“-Serien begegnen oder einfach nur spielen. Dazu gibt es eine Stadtwette: Schafft es Ingolstadt am Sonntag, 21. Juli, um 14 Uhr, mindestens hundert als Woozle verkleidete Kinder vor der Bühne zu sammeln? Wenn ja, gibt es eine kleine Überraschung.

Neu im Bürgerfest-Programm: Up Stream Surfing

Wer sich austoben möchte, kann das beim Beachrugby, beim Bouldern, beim Einradfahren oder beim Bullriding. Beim ERC kann man Skater- und Eishockey ausprobieren. Und: Wer erfrischt werden will, kann in der Stadt Surfen. Denn zum ersten Mal ist dieses Jahr „Up Stream Surfing“ auf der Donau im Angebot. Das ist eine Mischung aus Wakeboarden und Surfen, bei der man mit bis zu 35 Stundenkilometern flussaufwärts cruisen kann. Wichtig: Dafür muss man schwimmen können.

Wo geht es zur Aussichtsgondel?

Wer etwas Abstand haben und sich die ganze Feierei von oben betrachten möchte, kann in der Spitalstraße am Rathausplatz in eine Aussichtsgondel steigen. Sie bringt die Besucher 60 Meter hoch. Und von dort kann man nicht nur über die Dächer von Ingolstadt linsen, sondern bis zu den Alpen schauen.

Ingolstädter Bürgerfest 2019: Anfahrt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer von weiter weg kommt, benutzt am besten die öffentlichen Verkehrsmittel. Die INVG fährt an den Festtagen öfter. So werden freitags und samstags ab 21 Uhr alle Nachtlinien doppelt gefahren (alle 30 Minuten). Wichtig: Wegen des Festes wird es rund um die Altstadt Sperrungen geben. Die Haltestellen ZOB/Harderstraße, Harderstraße und Rathausplatz beziehungsweise Rathausplatz/Schutterstraße können nicht angefahren werden.

Es gibt ein Veranstaltungsbüro und eine Hotline

Wer sich vor Ort erkundigen möchte, was, wann, wo los ist, kann ins Veranstaltungsbüro kommen. Das befindet sich in den Arkaden des Alten Rathauses und ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr und Samstag 12 bis 22 Uhr geöffnet. Zudem gibt es eine Veranstaltungshotline: 0841 305-46644. Diese ist Freitag und Samstag jeweils von 8 bis 2 Uhr besetzt.

Sicherheit: Auf was Besucher achten sollten

Auch heuer ist für das Bürgerfest ein Sicherheitskonzept erstellt worden. Die Polizei wird sichtbar präsent sein. Das Festgelände ist mit Videokameras überwacht. Die Videoüberwachung dient dazu, Sicherheitsstörungen rechtzeitig zu erkennen und – sofern notwendig – die Einsatzkräfte gezielt steuern zu können. Stichprobenartig wird es auch wieder Personenkontrollen geben. Die Besucher werden gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen und Fahrräder außerhalb des Festgeländes abzustellen. Die Stadt bittet ferner darum, nach 20 Uhr nicht mit Kinderwagen oder Hunden aufs Fest zu kommen. Es wird ab dieser Uhrzeit an bestimmten Stellen einfach sehr voll werden. Es kann auch sein, dass bestimmte Bereiche/Bühnen kurzfristig gesperrt werden, wenn es zu voll wird. Raus kommt man laut Stadt aber immer. (nr)

