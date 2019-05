16:59 Uhr

Bürgergespräch: Wo drückt der Schuh in Neuburg?

Der Verkehrsreferent und ein Polizist stellen sich am Samstag auf dem Schrannenplatz den Fragen der Bürger.

Der Neuburger Stadtrat und Verkehrsreferent Bernhard Pfahler veranstaltet am kommenden Samstag, 11. Mai, gemeinsam mit dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei, Franz Sailer, ein offenes Bürgergespräch am Schrannenplatz. Unter dem Titel „Wo drückt der Schuh?“ laden die beiden bereits zum vierten Mal zum offenen Austausch rund um den Neuburger Straßenverkehr ein – ohnehin ein Dauerthema in Neuburg.

Die Anlaufstelle besteht von 9 bis 12 Uhr in unmittelbarer Nähe der Markthalle vor dem Gasthaus Pfafflinger. „Die gute Resonanz bei den ersten Veranstaltungen hat uns ermutigt, die Reihe auch im neuen Jahr fortzusetzen“, erklärt Bernhard Pfahler und ergänzt: „Wir nehmen alle Anregungen auf, lösen kleinere Probleme auf dem schnellen Dienstweg und bringen größere Anliegen zur Beratung in den Verkehrsausschuss ein.“

Viel Interesse am Bürgergespräch in Neuburg

Bei den vergangenen Terminen waren Dutzende Bürger mit ihren Anliegen vorstellig. Vom lockeren Pflasterstein über die mangelhafte Markierung bis hin zu Stadtbus-Angelegenheiten haben die Bewohner zahlreiche Themen angesprochen.

Auch aus Sicht der Polizeiinspektion Neuburg ist die Veranstaltung sinnvoll und zielführend, wie Franz Sailer berichtet: „Oftmals können wir auch Missverständnisse klären und Fragen allgemeiner Art beantworten. Unserer Erfahrung nach wollen die Leute dazu keine Formulare ausfüllen oder in einer Dienststelle anrufen, sondern suchen den einfachen und unmittelbaren Kontakt.“

Wer also Anregungen, Fragen oder Wünsche rund um das Schwerpunktthema „Neuburger Straßenverkehr“ hat, darf das bürgernahe Angebot am kommenden Samstag nutzen. (nr)

