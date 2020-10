vor 19 Min.

Bürgerhaus im Ostend: Hier gibt es „Essen to go“

Der offene Mittagstisch ist normalerweise der Mittelpunkt im Bürgerhaus Ostend in Neuburg. Den Treffpunkt für Senioren und Schüler gibt es wegen der Corona-Pandemie aktuell allerdings nicht.

Es ist normalerweise der Treffpunkt schlechthin im Bürgerhaus Ostend. Beim offenen Mittagstisch kommen die Generationen zusammen und essen gemeinsam – von den Grundschülern bis zu den Senioren. Vor allem für die Senioren ist das Mittagstischangebot im Bürgerhaus ganz wichtig. Das fällt in Zeiten wie diesen allerdings weg. Wegen Corona gibt es derzeit quasi nur „Essen to go“. Wie läuft das ab?

Bürgerhaus im Neuburger Ostend: Mittagstisch findet nicht statt

Gekocht wird in der Küche freilich nach wie vor jeden Tag. Nur der gemeinsame Mittagstisch findet wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht statt. Wie Stadtteilmanager Jürgen Stickel erzählt, werden derzeit rund 90 Prozent der Essen abgeholt. „Wer selbst nicht kommen kann, lässt sich seine Mahlzeit einfach vom Nachbarn mitnehmen, oder wir fahren es mit dem Fahrrad aus.“ Schließlich werden, bis auf zwei Ausnahmen, nur Bürger im Stadtteil Ostend beliefert.

Das Angebot des Bürgervereins Ostend wird in Kooperation mit dem Jobcenter Neuburg angeboten. Gefördert wird es über das Programm Mehrgenerationenhaus des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Leistungsempfänger nach dem SBG bezahlen dabei übrigens nur zwei Euro.

Wegen Corona findet der Mittagstisch nicht statt. Bild: Marek Hajduczek

Angefangen hat alles mit einem Seniorenmittagstisch zu Beginn des neuen Jahrtausends. Einmal die Woche wurde für die älteren Stadtteilbewohner im damaligen Stadtteiltreff in der Danziger Straße gekocht. Der Bedarf war groß und so wurde das Angebot schnell ausgebaut. Nachdem auch die Kinder der neu geschaffenen Hausaufgabenbetreuung damals Platz am Tisch fanden, wurde schon bald täglich gekocht. Mit dem Umzug in das neue Bürgerhaus wurden dann auch Kindergärten und Schulen beliefert. „Heute kocht unsere Küchenchefin Margit Schuhmann gemeinsam mit ihrem Team im Durchschnitt 160 Essen am Tag“, erklärt Diplom-Sozialpädagoge Stickel.

Offener Mittagstisch wie Mittelpunkt des Bürgerhauses in Neuburg

Das geschieht auch jetzt während der Einschränkungen, die Corona mit sich bringt. „Nur in der kommenden Woche fallen wegen der Ferien die Schüler weg“, erklärt der Stadtteilmanager.

Hier treffen sich Senioren und Kinder: im Bürgerhaus im Ostend. Bild: Stadtteilmanagement

Normalerweise ist der offene Mittagstisch so etwas wie der Mittelpunkt des Bürgerhauses. „Es ist ein Ort der Begegnung und unsere Türen stehen allen Menschen vor Ort offen“, verdeutlicht Stickel. In normalen Zeiten kommen Menschen dort miteinander ins Gespräch und knüpfen erste Kontakte. Vor allem für die Senioren sei das Mittagstischangebot im Bürgerhaus ganz wichtig. Stickel erzählt zum Beispiel von Fritz Schmídmeier, der seit fünf Jahren zum Essen ins Bürgerhaus kommt. Er wohnt seit 1937 in der angrenzenden Englisch-Garten-Siedlung. Wie Stickel weiß, sei der 89-Jährige mit dem Essen sehr zufrieden. Genau diese Zufriedenheit der Besucher ist für Küchenchefin Schuhmann „das größte Lob“.

Zumal die kleine Küche im Bürgerhaus für die Verantwortlichen die größte tägliche Herausforderung darstellt – in Corona-Zeiten mit Abstandsregeln mehr denn je. Denn wie eingangs bereits erwähnt, findet aufgrund der Kontaktbeschränkung und der Hygienevorschriften das Angebot aktuell nur eingeschränkt statt, indem das Essen nach vorheriger Anmeldung bis auf die „Radzustellungen“ vor dem Bürgerhaus abgeholt werden muss. Neben der Aufstockung des Personals, Geschirrs und Bestecks, waren die Verantwortlichen auch organisatorisch bei der Koordination der Ausgabe und der Hygienevorschriften gefordert. Wie viele andere kann auch Jürgen Stickel nur hoffen, dass die Einschränkungen bald aufgehoben werden können. (mari/nr)

