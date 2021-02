17:43 Uhr

Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten aus unseren Wahlkreisen

Im Herbst 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch welche Kandidaten aus den Wahlkreisen 214 und 216 treten an? Wir verraten es.

Zur Wahlurne, bitte! Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag in Deutschland gewählt. Mit ihrer Stimmabgabe entscheiden Bürgerinnen und Bürger dabei indirekt mit, wer Kanzler oder Kanzlerin in Deutschland wird.

Auch in Ingolstadt, Eichstätt, Pfaffenhofen, Freising und Neuburg-Schrobenhausen bringen Parteien wie die CSU, Die Linke, die Freien Wähler und andere ihre Bundestagskandidaten in Stellen. Um wen es sich dabei handelt? Das lesen Sie hier.

Bundestagswahl 2021: Das sind die Kandidaten aus den Wahlkreisen 214 und 216

Themen folgen