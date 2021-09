Die Linke verliert: Partei kommt im Wahlkreis Ingolstadt auf 2,4 Prozent

Plus Zum zweiten Mal trat Roland Meier für die Linke im Wahlkreis Ingolstadt an. Diesmal gaben ihm 2,5 Prozent der Wähler ihre Stimme.

Mit Eva Bulling-Schröter waren die Ingolstädter Linken einst mit einer bekannten Politikerin im Bundestag in Berlin vertreten. Doch diese Zeiten sind vorbei. Roland Meier hieß der Direktkandidat der Partei bei dieser Wahl – genauso wie auch schon vor vier Jahren. Damals hatte der Ingenieur aus Ingolstadt 4,8 Prozent der Erststimmen bekommen.