Bundestagswahl 2021

vor 20 Min.

Fokus auf die Pflege: Was FW-Kandidat Christian Ponzer anpacken möchte

Plus Christian Ponzer tritt bei der Bundestagswahl für die Freien Wähler im Wahlkreis 216 an. Was der gelernte Krankenpfleger und Inhaber eines Pflegedienstes im Blick hat.

Von Andreas Schopf

Geht es um das größte Problem in der Region Ingolstadt, nennen viele Bundestagskandidaten die Transformation in der Automobilbranche hin zur Elektromobilität. Nicht so Christian Ponzer. Der Politiker der Freien Wähler, der sich am 26. September im Kreis 216 zur Wahl stellt, sieht die Versorgung der häuslichen Krankenpflege als drängendste Herausforderung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

