Bundestagswahl 2021

16:55 Uhr

Junge Frauen nach vorne: Theresa Ley kandidiert für die FDP bei der Bundestagswahl 2021

Plus Theresa Ley kandidiert für die „junge und empathische FDP“ bei der Wahl am 26. September. Die Jurastudentin will Steuerentlastungen und endlich mehr Digitalisierung an den Schulen.

Von Winfried Rein

„Die Frauen müssen sich viel mehr zeigen“, das steht für Theresa Ley fest. Die 30-jährige Jurastudentin geht mit dieser Forderung voran: Sie kandidiert für die FDP im Wahlkreis 216 für den Deutschen Bundestag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen