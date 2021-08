Linken-Kandidat Meier aus Wahlkreis 216: Der vierspurige Ausbau der B16 ist nicht notwendig

Plus Roland Meier von den Linken im Wahlkreis 216 ist davon überzeugt, dass die Zahl der Autos in absehbarer Zeit sinken wird. Ein Ausbau der Straßen sei deshalb nicht mehr zeitgemäß. Dagegen sei es höchste Zeit, Drogen zu legalisieren.

Dass Roland Meier heute ist, was er is(s)t, hat maßgeblich seine Stieftochter zu verantworten. Sie isst kein Fleisch, keinen Fisch, keine Eier und auch sonst keinerlei Produkte tierischen Ursprungs. Mit ihrer rein pflanzlichen Ernährung kann sie ihre Eltern überzeugen. Zehn Jahre ist das nun her. „Wir sind nicht nur Veganer geworden, sondern auch geblieben“, sagt Roland Meier.