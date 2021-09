Bundestagswahl 2021

vor 36 Min.

SPD-Kandidatin Jessica Meier im Wahlkreis 2016: Sie könnte vom Aufwind der SPD profitieren

Plus Was SPD-Kreisvorsitzender Werner Widuckel über die 35-jährige Bundestagskandidatin der Sozialdemokraten sagt, die krankheitsbedingt keinen eigenen Wahlkampf machen kann.

Von Claudia Stegmann

Sie hat eine Ausbildung zur Sozialbetreuerin absolviert und arbeitet heute als Architektin im Städtebau. In ihrer Kindheit hat sie mit ihrem Großvater Schafe gehütet, heute ist sie Gemeinderätin in Denkendorf und Teil der Doppelspitze des SPD-Unterbezirks Eichstätt. Diese unterschiedlichen Erfahrungen schätzt die SPD an Jessica Meier, weshalb sie die 35-Jährige zur Bundestagskandidatin gekürt hat. „Sie hat den Blick eines ganz normalen Menschen und nicht den eines Politikers“, sagt Werner Widuckel über sie.

