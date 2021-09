Bundestagswahl 2021

22:25 Uhr

Trotz Verlusten: Ein emotionaler Sieg für Reinhard Brandl

Plus Reinhard Brandl wird die Region Ingolstadt/Neuburg/Eichstätt trotz Verlusten weiterhin im Bundestag vertreten. Auf seiner Siegesrede in Ingolstadt wird es emotional.

Von Andreas Schopf

Reinhard Brandl wird die Region weiterhin im Bundestag vertreten. Der 44-jährige CSU-Politiker geht im Wahlkreis 216 als klarer Sieger hervor und hat somit seine vierte Amtszeit in Berlin vor sich. Am Ende entfielen knapp 45 Prozent der Erststimmen auf Brandl. Im Vergleich zur vergangenen Wahl hat der Eitensheimer damit einige Prozentpunkte verloren. 2017 verbuchte er noch 49,5 Prozent. Am seinem erneuten Sieg gab es den gesamten Sonntagabend über jedoch nie Zweifel.

