Wahlkreis 216: Lukas Rehm kandidiert für die AfD bei der Bundestagswahl

Plus Lukas Rehm geht für die AfD ins Rennen. Er fordert Steuererleichterungen und mehr Freiheiten für Unternehmen. Außerdem warnt er davor, dass der Automobilstandort Ingolstadt ein zweites Detroit werden könnte.

Die Politik sei nach wie vor ein Hobby für ihn. „Eines, das viel Spaß macht“, sagt Lukas Rehm. „Auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt.“ Seit 2015 engagiert sich der gebürtige Neuburger für die AfD in Ingolstadt. Neuerdings, seit 2020, vertritt der 31-Jährige die Partei im Ingolstädter Stadtrat, und ist dort Fraktionsvorsitzender. Außerdem ist er Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Eichstätt-Ingolstadt.