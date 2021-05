Bundeswehr

03.05.2021

Neuburger Geschwader: Geburtstagsfeier nur in kleinem Rahmen

Plus Am 5. Mai feiert das Neuburger Luftwaffengeschwader sein 60-jähriges Bestehen. Allerdings werden an der Feier keine Gäste teilnehmen. Was auf der Basis in Zell geplant ist.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn ein Geschwader der Luftwaffe runden Geburtstag feiert, geht das meist mit einem Tag der offenen Tür einher. Am Mittwoch feiert das Neuburger Taktische Luftwaffengeschwader 74 sein 60-jähriges Bestehen. Es wurde am 5. Mai 1961 offiziell in Dienst gestellt. Allerdings ist in der momentanen Situation an eine normale Geburtstagsfeier nicht zu denken.

