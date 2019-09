27.09.2019

Bunt und beschwingt in den Herbst

Das sind die Trends der Saison, mit der sich auch die kühleren Monate genießen lassen

Von Alex Fitzek

Nach einem heißen Sommer hält der Herbst mit seinem milden Licht Einzug in der Ottheinrichstadt und das Kultur- und Geschäftsleben blüht noch einmal so richtig auf: Die „HerrschaftsZeiten“ laden zu einer Allianz von Kultur und Lebensfreude ein und bei „Neuburg leuchtet“ strömen Tausende in die Einkaufs- und Erlebnisstadt Neuburg – ebenso wie zum Marktsonntag.

Seit Jahrzehnten gehört das Bekleidungsgeschäft Mode Exclusive mit Marianne und Heinz Bartoschek zu Neuburgs Adressen in der Welt der Damenmode. Die Modenschauen im Frühjahr und Herbst erfreuen sich regelmäßig großer Beliebtheit. Vergangenen Donnerstag war es wieder soweit: Kundinnen und Freundinnen von Mode Exclusive fanden sich in der Luitpoldstraße ein. Mit von der Partie auch dieses Mal die beiden Models Mona und Selina, deren internationale Erfahrung den Nachmittag bereicherten.

Rot in allen Nuancen bestimmt diesen Herbst – und hinter so klangvollen Namen wie „Cranberry“, „Chili Pepper“ oder „Summer Fig“ verbirgt sich eine Extraportion guter Laune und Lebenskraft. An warmen Farbtönen spielen neben Pink, Orange oder Pfirsich auch ein kräftiges „Merlot“ und intensive Brauntöne wie „Hazel“, „Sweet Almond“ oder „Rocky Road“ eine tragende Rolle auf dem Laufsteg. Ein gelb-grünes „Antique moss“ und frische Blautöne wie „Galaxy Blue“ oder „Bluestone“ runden das Farbspektrum ab.

Ganz stark sind Karos in der aktuellen Herbstmode vertreten – ob als Glencheck, Pepita, Hahnentritt oder klassischer Tartan. Wem dies zu „geometrisch ist“, wird sich über die Animal-Prints freuen, die mit Leopard, Tiger, Schlange oder Zebra ganz besondere Akzente setzen. An Materialien sind Cord, Stepp und Leder (in schwarz und in farbig) sowie viel Strick dieses Jahr besonders gern gesehen. Patchwork-Prints, ausladende Capes und breite Schultern setzen die Must-haves der Saison unübersehbar in Szene.