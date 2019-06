vor 31 Min.

Bunte Vielfalt in Schwarzweiß

Am Freitag öffnet Gerhard Brandl wieder seinen Kunsthof in Leidling

Von Annemarie Meilinger

Nach längerer Pause wird es an den kommenden zwei Wochenenden auf dem Kunsthof von Gerhard Brandl in Leidling wieder eine Ausstellung geben. Auf dem alten Bauernhof mitten im Dorf schafft der Holzbildhauer Objekte, Plastiken und Installationen, mit und ohne Licht. In vielen Fällen ist Holz das Ausgangsmaterial.

Im Laufe von 15 Jahren hat Gerhard Brandl den ehemaligen Bauernhof zu einem Kunsthof umgebaut, mit Werkstatt und viel Platz für seine Materialsammlungen. Am Scheunentor empfängt eine überlebensgroße marionettenartige Figur. Wo früher Heu gelagert wurde, ist ein Ausstellungsraum entstanden, die unverputzten Wände in der Tenne sind Hintergrund für Bilder. Gerhard Brandl hat für die aktuelle Ausstellung ein Thema vorgegeben. „Schwarz und Weiß ist auch keine Farbe“ heißt es und signalisiert: Farbe muss dieses Mal draußen bleiben, jedenfalls weitgehend. Es geht um strahlendes Weiß, lichtloses Schwarz, starke Kontraste und die vielen Grautöne dazwischen. Im Neuburger Kunstkreis, in der Gruppe DarBiKulitMus, in seinem Freundeskreis und in der Ingolstädter Gruppe Art Experiment hat Brandl zum Mitmachen eingeladen, und über 20 Künstler haben zugesagt. Die Ingolstädterin Karin Voit zeigt beispielsweise großformatige abstrakte Zeichnungen und der Neuburger Peter Schiele dunkle Malerei, die den Tod thematisieren. Feine Werke, kombiniert aus Zeichnung und Sprühtechnik, hat Jörg Sachse aufgehängt. Christel Rietze hat mit ihren farbigen Portraits eine eigene Interpretation des Themas gefunden, kräftige Kreidestriche kennzeichnen die Bilder von Maria Matschina und feine Graustufen die Radierungen von Christine Reith. Auch die Jugendgruppe des Kunstkreises hat einige Zeichnungen beigetragen. Alte Kunst-Hasen, wie der Schrobenhausener Rolf-Dieter Wührl, zeigen sich experimentierfreudig, genauso wie Anton Tyroller, der malerisch Holzmaserungen nachspürt und eine Videoarbeit zeigt. Nicht nur in schwarz-weiß, aber trotzdem spannend ist die Tanz-Performance von Simon Isabell auf Video.

Malerei, Zeichnung, Fotografie, Objekt, Plastik – „trotz oder gerade wegen der Beschränkung auf schwarz und weiß ist eine erstaunliche Vielfalt an Werken zusammengekommen“ freut sich Gerhard Brandl, der bis zum Freitag noch viel zu organisieren hat. Die Ausstellung ist am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. sowie vom 14. bis 16. Juni jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Eröffnung ist am Freitag, 7. Juni, ab 19 Uhr. An den beiden Sonntagen gibt es ab 15 Uhr eine kurze Lesung der Mundartdichterin Waltraud Götz. Es lohnt sich also eine Landpartie ins idyllisch gelegene Leidling zum Kunstgenuss mit Kaffee und Kuchen.