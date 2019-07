vor 21 Min.

Burg wird saniert

21 Millionen Euro bewilligt

Die Willibaldsburg oberhalb der Stadt Eichstätt zählt heute zu den herausragenden Zeugnissen des süddeutschen Frühbarocks und ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Region. Wie ausführlich berichtet, muss die Burg saniert werden. Der Haushaltsausschuss im Landtag hat nun dafür die Mittel bewilligt, wie das bayerische Finanzministerium mitteilt. Minister Albert Füracker kündigte zur Erteilung des Bauauftrags für die umfangreichen Baumaßnahmen an die Bayerische Schlösserverwaltung an: „Der Freistaat investiert 21 Millionen Euro in den Neubau eines Service- und Kassengebäudes, die Sanierung der Burgschänke, Brandschutzmaßnahmen, die Erneuerung der Wärme-, Elektro- und Trinkwasserversorgung, die Neukonzeption der Entwässerung sowie eine Neugestaltung der Außenanlage und den Bau einer Elektrotankstelle. Die barrierefreie Erschließung wird ebenfalls verbessert. Die Willibaldsburg wird dadurch noch attraktiver und zukunftsfähiger. Den Besuchern soll ein rundum gelungener Aufenthalt auf der Burg ermöglicht werden“. (nr)

