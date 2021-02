vor 1 Min.

Burgfunken Neuburg: Von zerrissenen Hosen und lockeren Reifen

Plus Weil der Fasching in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, erinnern die Faschingsgesellschaften an so manche erheiternde Vorfälle. Erheiternde, aber auch weniger lustige Vorfälle bei der Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken. Außerdem wurde auch trotz ausgefallenen Faschings ein „Prinzenpaar“ gekürt.

Natürlich gibt es bei einer so großen Gruppe wie den Neuburger Burgfunken und bei einer Jahrzehntelangen Vereinsgeschichte etliche Vorfälle, die einem in Erinnerung bleiben, aber von denen heute keiner mehr spricht. Anbei ein kleiner Auszug davon, den Burgfunken-Chef Harry Zitzelsberger zusammengestellt hat.

Unsere damalige Elferrätin Elke Illing, heute die Ehefrau von Präsident Harry Zitzelsberger, lief bei einem Auftritt in Aresing vor lauter Eile nur mit der Elferratsjacke ein, damals hatten unsere Damen noch Röcke an, vor dem Auftritt wurde sich in der Umkleide umgezogen und sie hat ihn vergessen anzuziehen. Elferratskolleginnen machten sie drauf aufmerksam: „Elke, willst nicht deinen Rock anziehen?“, und der Lacher war vorprogrammiert.

Burkfunken Neuburg: Heiratsanträge und ein Hosen-Malheur

Beim Auftritt am Gauschützenball 1997 riss Prinzessin Karin II. während einer Hebefigur ein Träger ihrer Korsage. Ein kurzes „Oh mein Gott“ und sie tanzte souverän bis zum Schluss mit einer Hand an der Brust weiter. 2008 platzte Prinz Denis I. beim Auftritt der Reißverschluss der Hose, keinen von den Burgfunken fiel das Malheur auf, erst nach geraumer Zeit wurde es deutlich, nachdem so manche Frauen im Publikum den Blick nicht mehr von ihm lassen konnten und im Saal unter den Gästen das Lachen und der Jubel immer größer wurden. 2017 passierte Prinz Dominik I. fast das Gleiche. Nur da war es der Kehraus, und die Hose riss komplett und konnte nach dem Fasching nur noch entsorgt werden.

Sie tanzten viele Jahre nebeneinander bei der Showeinlage im Elferrat: Prinz Tom und Prinzessin Geli. Zusammen sind sie das Prinzenpaar der Burgfunken im Corona-Jahr 2021. Video: Burgfunken

Schöne Erinnerungen waren die beiden Heiratsanträge im Jahr 1999. Zum einen der von Harald Zitzelsberger an seine Elke im Rahmen des Faschingsendes vor versammelter Mannschaft und mit einem ausgeliehenen Blumenstrauß von Elferrätin Silvia Artner. Noch pompöser war der Antrag von Dominik I. (Engel) an seine Prinzessin Anna-Maria I. im Kehrausprogramm. Da staunten alle nicht schlecht, als der frisch zu Grabe getragene Prinz im Saal plötzlich wieder lebendig wurde. Die beiden haben ein darauf Jahr geheiratet und erwarten aktuell die Geburt ihres ersten Kindes.

Die Elferratsshoweinlage entführte 2003 in die Fabelwelt. Elvira Dirsch war damals als Einhorn dabei und ihr Mann verkörperte die Rolle als Elefant. Elvira war immer stolz auf ihre Kopfbedeckung mit integriertem Einhorn. Nur als ihr Mann im voll besetzten Kolpinghaus beim Handwerkerball ihr die Kopfbedeckung beim Auftritt vom Kopf stieß, war es nicht mehr so lustig. Als Frau ist man natürlich eitel, aber Elvira konnte professionell damit umgehen und meisterte den Auftritt bis zum Schluss souverän – auch ohne Einhorn.

Burkfunken Neuburg: Abenteuerliche Busreise

Nicht so zum Lachen war in einem Jahr, wie ein Teil unserer Gardemädels in der Saison einen Unfall mit dem Auto hatten. Zum Glück ging damals alles noch einmal gut. Zwei Wochen konnten die Burgfunken nur mit halber Besetzung auftreten. Erst am Kehraus, dem letzten Auftritt in der Saison, stand man dann wieder komplett auf der Bühne.

Kurios war auch der Vorfall bei einer Busfahrt von Neuburg nach Denkendorf. Auf dem Weg zur Autobahn fragte sich die Garde im hinteren Teil des Busses: Was klappert denn da so? Bis sich herausstellte, dass ein Reifen vom Bus locker war. Kurzer Hand wurde ein Ersatzbus arrangiert. Nur den Auftritt bei den Freunden in Denkendorf musste man absagen. Viel wichtiger aber war, dass die Sache gut ausging. (nr)

