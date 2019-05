16:18 Uhr

Burgfunken-Präsident setzt auf das Wir-Gefühl

Harald Zitzelsberger dankte den vielen Helfern vor und hinter den Kulissen. Zahlreiche Mitglieder der Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken durften sich über Ehrungen freuen. Darunter waren auch besondere Auszeichnungen.

Von Julia Abspacher

Ein durchaus unruhiges Jahr liegt hinter den Burgfunken, auch wegen der eher unangebrachten Äußerungen über Oberbürgermeister Gmehling bei der Rosenmontagsgaudi, die in der Neuburger Bevölkerung für einigen Diskussionsstoff und viel Kopfschütteln gesorgt hatten. Auf der Hauptversammlung der Neuburger Faschingsgesellschaft am Freitagabend im Kolpinghaus war davon nicht mehr viel zu spüren. In friedlicher Eintracht blickten Vorstand und Mitglieder zurück auf die vergangenen zwölf Monate, und dabei insbesondere natürlich die Faschingssaison 2019.

Präsident Harald Zitzelsberger stellte in seiner Jahresschau vor allem das „Wir“ in den Mittelpunkt. Die vielen Veranstaltungen, die die Gruppen der Burgfunken wahrnehmen, seien ohne tatkräftige Unterstützung zahlreicher Mitglieder vor und hinter den Kulissen nicht möglich. 110 Mal waren der kleine und der große Hofstaat im Fasching insgesamt in der Region und darüber hinaus unterwegs. Während des restlichen Jahres hielten die Männergarde und die Sommertanzgruppe FameStep die Fahne der Burgfunken hoch und zeigten beispielsweise in Lütgendortmund und Schwand ihr Können.

Das Marathon-Programm der Neuburger Burgfunkern klappt nur wegen der vielen Unterstützer

Vor allem die traditionellen großen Veranstaltungen wie Krönungsball, Gardetreffen in der Parkhalle, Gaudipiste, Rosenmontagsgaudi und Kehraus waren für Zitzelsberger wieder Highlights im Kalender. „Jede unserer eigenen Veranstaltungen war sehr gut besucht“, freute sich der Präsident. Und dieses Marathon-Programm sei nur durch die engagierten aktiven Mitglieder möglich. „Wir können uns glücklich schätzen, wir haben die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“

Zahlreiche Mitglieder durften sich an diesem Abend auch über Ehrungen freuen. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Arabella Nadler, David Munzinger, Marcus Ruf und Jonas Zitzelsberger ausgezeichnet. Nico Zitzelsberger, Stefanie Schweiger, Helga Zitzelsberger, Lisa-Marie Artner, Thilo Hauke und Reimund Schwab sind seit 20 Jahren im Verein dabei.

Josef Eichinger und Klaus Lang sind schon seit 45 Jahren bei den Neuburger Burgfunken Mitglied

Die Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Christine Stemmer, Gerhard Hermann und Stefanie Ihm. Daniela Wittmer ist seit 30 Jahren dabei. Irene Rathei, Horst Rathei und Klaus Babel wurden für 35-jährige Mitgliedschaft geehrt, und Josef Eichinger und Klaus Lang sind in diesem Jahr bereits seit 45 Jahren bei den Neuburger Burgfunken aktiv.

Auf Antrag des Vorstands wurde Anja Kunz von den versammelten Mitgliedern für ihr zehnjähriges Engagement als Trainerin der Gruppe FameStep zur Ehrentrainerin ernannt. Holger Meilinger darf sich für seinen großen, langjährigen Einsatz hinter den Kulissen von nun an Ehrentechniker nennen.