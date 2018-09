vor 57 Min.

Burgfunken freuen sich auf die neue Faschingssaison

Die Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken bereitet sich auf eine ausgedehnte Faschingszeit vor. Viele der Auftritte stehen bereits.

Seit Wochen plant und arbeitet der Vorstand und die gesamte Vereinsführung der Neuburger Faschingsgesellschaft Burgfunken an den Vorbereitungen für die nächste Faschingssaison, die sich im Jahr 2019 bis in den März ziehen wird. Es sind zwar noch einige Tage hin, bis sich die gesamte Burgfunkenmannschaft, am Samstag, 10. November, traditionell auf dem Balkon der Markthalle präsentieren wird, trotzdem haben die Neuburger Narren bereits alle Hände voll zu tun.

Eine große Anerkennung spricht Burgfunkenpräsident Harald Zitzelsberger allen Aktiven und Verantwortlichen der Sommertanzgruppe „Fame Step“ und der Männergarde der Burgfunken für deren Engagement und Einsatz in den letzten Monaten aus. Dank ihnen konnte der Verein kurz nach der Faschingssaison 2018 reibungslos in die Sommersaison einsteigen, die sich dieses Jahr bis Anfang Dezember mit dem letzten Auftritt der Männergarde in Ingolstadt ziehen wird, sagt Zitzelsberger.

Die Burgfunken blicken auf die neue Faschingskampagne

Aber nun blickt der Verein auf die nächste Faschingskampagne mit einer Menge an Aufgaben und Arbeiten. „In erster Linie sind unsere Trainerinnen und Trainer des großen und kleinen Hofstaats mit dem Einstudieren der neuen Choreografie und der gesamten Kostümausstattung im Garde- und Showtanz gefordert“, sagt Zitzelsberger. Aber auch die Tänzer und Tänzerinnen, die Männergarde 2019, der Vorstand, die Elferräte, alle Schneiderinnen und Helfer würden in den nächsten Wochen gemeinsam viel Zeit investieren, dass auch in der kommenden Saison, dem 64. Vereinsjahr, alles gut über die Bühne gehen wird.

Durch einige Neuerungen im Präsidium und einer Änderung in der Geschäftsordnung seien auch die neuen Gesichter im Vorstand nach der letzten Mitgliederversammlung bestens für die kommende Saison mit den anfallenden Arbeiten vertraut, sagt der Vereinschef. Zusammen mit Vizepräsidentin Michaela Beric und der ganzen Truppe mit blicke er optimistisch auf eine lange Faschingssaison und auf das Jahr 2019.

Mit den bereits vor einigen Monaten gewählten Prinzenpaaren starten die Burgfunken am 12. Januar mit dem Krönungsball im Kolpinghaus in die Ballsaison. Was zum Verbessern sei, werde umgesetzt, und mit der Band „Cornelius & Friends“, die zum ersten Mal in Neuburg aufspielen wird, hoffen die Burgfunken auf einen lockeren Krönungsball, an dem die Tradition des Brauchtums Fasching nicht fehlen soll. Eine Woche danach bestreiten sie das Gardetreffen in der Parkhalle, das zum 30. Mal organisiert wird. Neben den regionalen und befreundeten Garden sind auch Tanzgruppen dabei, die noch nie in Neuburg am Gardetreffen mit von der Partie waren. Weiter geht es mit den Kinderbällen im Kolpinghaus und im Sporthotel Dünstl im Rödenhof sowie dem seit Jahren beliebten Seniorenball in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neuburg und dem VDK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen.

Das ist ein weiterer Höhepunkt im Neuburger Fasching

Ein weiterer Höhepunkt im Neuburger Fasching wird die Rosenmontagsgaudi, die nächstes Jahr unter dem Motto „Narretei im Weltall“ stehen wird, auch dafür liefen die Vorbereitungen für die vereinseigene Kabarettgruppe, der Gaudifunken und der Männergarde 2019 bereits auf Hochtouren und mit der Kehrausparty und dem traditionellen Prinzensterben endet am 4. März eine lange Faschingssaison.

Am Aschermittwoch ist allerdings noch nicht alles vorbei. Am 30. März veranstaltet die Neuburger Narrengilde einmalig ein großes Männerballett-Treffen mit anschließender After-Showparty unter dem Slogan „Space Night“, nochmals in der Parkhalle. Mit diesem Event feiert man das kleine aber lobenswerte Jubiläum „10 Jahre Neuburger Männergarde“ mit Gastgarden, befreundeten Vereinen und bekannten DJs aus der Region. Nach der Jubiläumsveranstaltung geht es dann nahtlos mit dem Sommerprogramm 2019 und den vereinsinternen Vorbereitungen für das Neuburger Schloßfest im Vereinsleben der Burgfunken weiter.

Die Termine der Neuburger Burgfunken

- 10. November: Vorstellung der Aktiven (Schrannenplatz)

- 12. Januar: Krönungsball Kolpinghaus

- 19. Januar: Kindergardetreffen Parkhalle

- 20. Januar: Gardetreffen der großen Garden Parkhalle

- 3. Februar: Kinderball Kolpinghaus

- 10. Februar: Seniorenball Kolpinghaus

- 17. Februar: Kinderball Sporthotel Dünstl

- 4. März: Rosenmontagsgaudi Kolpinghaus

- 5. März: Kehrausparty Kolpinghaus

- 30. März: 10 Jahre Männergarde Parkhalle (nr)

Themen Folgen