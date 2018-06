vor 39 Min.

Burgfunken setzen auf Geschlossenheit

Die Faschingsgesellschaft will die Vereinsstruktur ändern und die Arbeiten in Zukunft besser verteilen.

Außerhalb der in der Vereinssatzung festgelegten Zeit der Vorstandssitzungen und noch vor der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am kommenden Mittwoch, kam auf Anregung der Burgfunkenpräsidenten Dominik Weiss und Harry Zitzelsberger, die aktuelle Vorstandschaft und alle Verantwortlichen der letzten zwei Jahre kurzfristig zusammen. Eine neue Vereinsstruktur soll die Arbeiten in der Vorstandschaft für die Zukunft besser verteilen.

Grund für das Treffen war die Abstimmung für eine neue Vereinsstruktur, die man – ohne die Satzung zu ändern – an der nächsten Mitgliederversammlung vorstellen wird und bei den Neuwahlen der Vorstandschaft verwirklichen möchte. Der Anstoß dafür kam von Ehrenmitglied Werner Dippong, der auf Jahrzehnte in der Vereinsarbeit zurückblickt und seit vielen Jahren mit seinem Wissen und seiner Erfahrung die Vereinsführung der Burgfunken unterstützt. „Um die Aufgaben und Tätigkeiten zu verbessern, muss sich in den verschiedenen Abteilungen etwas ändern und mit der neuen Vereinsstruktur sind wir damit auf den richtigen Weg“, sagte Präsident Harry Zitzelsberger, der sich bei Werner Dippong für seine Unterstützung herzlich bedankte.

Die Burgfunken haben derzeit rund 450 Mitglieder, davon sind 180 Personen in sieben Abteilungen aktiv am Vereinsleben beteiligt. In der Faschingszeit sind das vor allem die Mitglieder im Großen und kleinen Hofstaat, im Sommerprogramm die „Fame Step“ und die Männergarde. Weiterhin gibt es die Aktiven im Elferrat und der Vorstandschaft und für die jährlichen Veranstaltungen das Organisationsteam. Aktuell sind die Burgfunken am kommenden Wochenende mit Schankzelt, Auftritten und Arbeiten für die Stadt Neuburg und das Stadtmarketing am Hofgartenfest tatkräftig dabei. (nr)