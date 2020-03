11.03.2020

Burgfunken sind in die Saison gestartet

Männergarde präsentiert die Welt von Pinocchio

Auch im elften Jahr der Burgfunken Männergarde fiel der Startschuss für die kommenden Monate mit der Premiere am diesjährigen Rosenmontag im Kolpinghaus. In der Regel beginnt die Auftrittszeit am Ende der Faschingszeit und zieht sich bis in den Herbst.

Ausnahme war dieses Jahr der Auftritt an der Gala-Prunksitzung der befreundeten Faschingsgesellschaft „Steiner Schlossgeister“ am 1. Februar, bei der die Burgfunken 2019 als Erstplatzierte des Männerballett-Turniers hervorgegangen waren. Am vergangenen Samstag traten die „Puppet Dancers“ erneut an – und brachten wiederum den Bronze-Pokal mit nach Neuburg zurück.

In der kommenden Woche präsentiert sich die Truppe bei der Faschingsgesellschaft Wemdosia in Wemding. Weiterhin steht eine Vielzahl an privaten Verpflichtungen wie Geburtstage, Hochzeiten und Vereinsfeiern an. Im Rahmen der Städtefreundschaft wird sich die Männergarde erneut am Dorffest in Lütgendortmund zeigen, am Saisonende werden die Burgfunken beim Galaabend der Föderation Europäischer Narren in Schwand bei Nürnberg sein. (nr)

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0176/87861488 oder per Mail unter info@burgfunken.de.