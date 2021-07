39-Jähriger bespuckt Polizist in Burgheimer Verbrauchermarkt

Ein 39-Jähriger hat am Donnerstagabend einen Verbrauchermarkt in Burgheim aufgemischt: Er beleidigte und bespuckte laut Polizei sogar das Verkaufspersonal.

Ein 39-jähriger Mann hat am Donnerstag in einem Verbrauchermarkt in Burgheim randaliert. Laut Polizeibericht beleidigte er das Verkaufspersonal. Als Polizeibeamter - der zufällig in seiner Freizeit vor Ort war - eingriff, bespuckte ihn der 39-Jährige.

Polizist muss in Burgheim eingreifen: 39-Jähriger randaliert in Verbrauchermarkt

Eine ankommende Streife wollte den Mann dann zur Vernunft zu bringen. Allerdings versuchte der 39-Jährige mehrmals, seinen Kopf gegen den Boden zu schlagen. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt, heißt es abschließend. (nr)