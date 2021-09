Auf das Doppelte: Gebühren für Hundesteuer in Burgheim steigen

Plus Wer in Burgheim einen Hund besitzt, muss bald mehr für seinen Vierbeiner bezahlen: Der Gemeinderat hat unlängst beschlossen, die Hundesteuer anzuheben - auf das Doppelte.

25 Euro im Jahr mussten Hundebesitzer aus Burgheim bislang für ihre Vierpfoter bezahlen. Mit diesem Betrag liegt die Gemeinde unter den Beträgen anderer Kommunen. Rennertshofen beispielsweise verlangt 35 Euro, Oberhausen 40 Euro und Karlshuld 50 Euro. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, die Gebühr anzuheben.