Burgheim

vor 6 Min.

B16-Ausbau: Entwarnung für Burgheim

Plus Der dreistreifige Ausbau der Bundesstraße zwischen Burgheim und Rain wäre ursprünglich mit einer einjährigen Umleitung über Burgheim und Staudheim einhergegangen. Doch es konnte eine Alternativlösung gefunden werden.

Von Claudia Stegmann

„Wer jetzt nicht zufrieden ist, dem können wir nicht mehr helfen.“ Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange (Donau-Ries) hat an dem Ergebnis, das er zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Brandl (Neuburg-Schrobenhausen) in die Wege geleitet hat, kein Bisschen zu mäkeln. Im Gegenteil: Die beiden sind hochzufrieden mit dem, was sie für ihre jeweiligen Wahlkreise erreicht haben. Statt zwölf oder vielleicht sogar mehr Monate Umleitungsverkehr, müssen die Burgheimer und Staudheimer jetzt nur vier Wochen in Kauf nehmen. Für die beiden Bürgermeister ist das eine gute Nachricht. „Wir sind mehr als glücklich über den Ausgang des Geschehens“, zeigte sich Michael Böhm aus Burgheim erleichtert.

