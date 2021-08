Betrunkener Motorradfahrer fährt in Burgheim ungebremst in geparktes Auto

Ein betrunkener Motorradfahrer fährt in Burgheim ungebremst gegen ein geparktes Auto. Der Mann hat Glück im Unglück.

Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger Burgheimer mir seinem Motorrad die Ortlfinger Straße in Burgheim. Hier übersah der Motorradfahrer einen am Straßenrand geparkten Pkw und fuhr ungebremst in diesen, teilt die Polizei mit. Infolge dessen stürzte der 24-Jährige und zog sich mehrere, nicht lebensbedrohliche, Frakturen zu. Durch den zwischenzeitlich hinzugekommenen Besitzer des Autos wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe geleistet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Unfall in Burgheim: Motorradfahrer fährt in geparktes Auto

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Motorradfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Gegen den 24-Jährigen wurde daher ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, er musste sich im Neuburger Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. (nr)