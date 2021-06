Burgheim: Pfarrsekretärin Marianne Herrmann verabschiedet

Nach 30 Jahren Einsatz geht die Pfarrsekretärin der Pfarreiengemeinschaft Burgheim nun in den Ruhestand.

Am Monatsende wird sie leise „Pfüat Gott“ sagen. Den „Großen Bahnhof“ bereiteten ihr Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, ihre Nachfolgerinnen Theresa Mayr und Silvia Blum, sowie die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und Kirchenpfleger der sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Burgheim beim jüngsten Sonntagsgottesdienst in der Burgheimer Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian. Pfarrsekretärin Marianne Hermann geht nach 30 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. „Sie war das erste Gesicht, das ich bei meiner Ankunft in Burgheim vor 18 Jahren sah und das mich begrüßte“, erinnerte sich Dekan Werner Dippel.

Herrmann war Ansprechpartnerin unter anderem für Seelsorger und Kirchenverwaltungen

Begonnen hat Marianne Hermann ihren Dienst bei Pfarrer Johannes Paul. Dabei begleitete sie von Anfang an die Gründung der heutigen Pfarreiengemeinschaft mit hoher Sach- und Fachkompetenz, viel Einfühlungsvermögen und weit überdurchschnittlichem Einsatz. Marianne Hermann war nicht nur die „gute Seele“ im Pfarrbüro, sondern auch erste Ansprechpartnerin für Seelsorger, das pastorale Team, die Kirchenverwaltungen, die Pfarrgemeinderäte, Gruppen und Vereine. Auch der Pastoralratsvorsitzende Martin Bauer lobte das Wirken der scheidenden Pfarrsekretärin Marianne Hermann: „Ihr jahrzehntelanger Einsatz war ein Segen für die Pfarreiengemeinschaft.“

Die Nachfolge von Marianne Hermann treten am 1. Juli Theresa Mayr und Silvia Blum an. Ihre Vorgängerin erhielt ein gemaltes Bild mit ihrer Arbeitsstätte, dem Pfarrhof, in der Mitte. Darum herum sind die sechs Kirchen der Pfarreiengemeinschaft zu sehen. Dazu kam noch ein Gutschein für eine Busreise mit zwei Personen bei der Burgheimer Firma Kellerer. (pm)