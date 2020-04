17:26 Uhr

Burgheim: Coronavirus im Pflegeheim

In einem Pflegeheim in der Gemeinde Burgheim wurde ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

In einem Pflegeheim in der Gemeinde Burgheim gibt es einen Corona-Infizierten. Das hat Konsequenzen für Bewohner und Personal.

Ein Bewohner eines Pflegeheims im Gemeindebereich Burgheim ist mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt testet nun vorsorglich alle Bewohner und das Personal.

Wie das Landratsamt meldet, wurde dem Gesundheitsamt am Montag um 16 Uhr ein positiv getesteter Bewohner eines Pflegeheims im Gemeindebereich Burgheim gemeldet. Dieser ist stationär im Krankenhaus untergebracht. Um eine Infektion der weiteren Pflegeheimbewohner und des Personals zu untersuchen, hat das Gesundheitsamt sofort mit den Vorbereitungen zur Testung aller Bewohner und des Personals begonnen. Die Abstriche werden in der Einrichtung vor Ort durch das Gesundheitsamt vorgenommen. Die Station, in der der infizierte COVID-19-Patient zuletzt untergebracht wurde, ist umgehend isoliert worden.

Insgesamt steigt die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, weiter an. Stand Montag, 16 Uhr, meldet das Gesundheitsamt insgesamt 128 bestätigte Fälle. Davon wurden bereits 46 Personen wieder negativ getestet. (nr)

