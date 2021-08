Die CSU-Ortsgruppe Burgheim wählt neuen Vorstand

Plus Die Neuwahlen der Ortsgruppe der CSU Burgheim mit nur wenig Änderungen waren waren bei der jüngsten Versammlung Programm. Außerdem kamen der Polde rund die B16 zur Sprache.

Nach „einem Jahr Stillstand, ausgefallenen Veranstaltungen und vielen Zoom-Kontakten“ freuten sich die Teilnehmer der Ortshauptversammlung der CSU Burgheim darüber, dass sie sich im Bräustüberl endlich mal wieder persönlich treffen konnten. Die Versammlung war auch deshalb nötig, weil die Gremien des Ortsverbands neu gewählt werden mussten.